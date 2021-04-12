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Перевернулся автовоз с тремя новенькими Geely Tugella - видео

12.04.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Три новых кроссовера Geely Tugella получили повреждения в результате опрокидывания автовоза в Белыничском районе, эту информацию Sputnik подтвердили в пресс-службе УВД Могилевской области.

Авария произошла сегодня днем на 140-м километре трассы МинскМогилев. За рулем автовоза, который вез машины в областной центр, находился водитель 1958 года рождения. По информации УВД, мужчина не справился с управлением, и автовоз перевернулся на проезжей части.

Дилерские машины, которые были на автовозе, получили серьезные повреждения, как и грузовик, их перевозивший. Водитель, как уточнили в УВД, не пострадал. На время оформления ДТП движение на участке трассы было остановлено.

Geely Tugella – новый автомобиль китайского автопроизводителя, продажи кроссовера в Беларуси стартовали в конце прошлого года.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Автовоз следовал из Минска к могилевскому дилеру китайской марки, но водитель грузовика не справился с управлением. Смотрите кадры с места происшествия.
 
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