Перевернулся автовоз с тремя новенькими Geely Tugella - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Три новых кроссовера Geely Tugella получили повреждения в результате опрокидывания автовоза в Белыничском районе, эту информацию Sputnik подтвердили в пресс-службе УВД Могилевской области.

Авария произошла сегодня днем на 140-м километре трассы Минск – Могилев. За рулем автовоза, который вез машины в областной центр, находился водитель 1958 года рождения. По информации УВД, мужчина не справился с управлением, и автовоз перевернулся на проезжей части.

Дилерские машины, которые были на автовозе, получили серьезные повреждения, как и грузовик, их перевозивший. Водитель, как уточнили в УВД, не пострадал. На время оформления ДТП движение на участке трассы было остановлено.

Geely Tugella – новый автомобиль китайского автопроизводителя, продажи кроссовера в Беларуси стартовали в конце прошлого года.

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