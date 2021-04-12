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Племена Вануату оплакивают смерть своего "бога" принца Филиппа – фото
12.04.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В тихоокеанском государстве Вануату с 1950-х существует культ племени яохнанен, считающего принца Филиппа божественным существом.
Согласно древним легендам островитян, однажды сын горного духа отправится за море и женится на достойной женщине, после чего возвратится обратно на остров. Этим сыном племя и признало принца Филиппа. Сам герцог и королева Елизавета II посетили Вануату (тогда - кондоминимум Новые Гебриды) в феврале 1974 года.
Принц не был в курсе движения даже во время визита на острова Танна. Узнав об этом, он отправил на остров свой портрет с автографом. В благодарность племя прислало монарху дубинку для убийства свиней. С тех пор принц продолжал иногда присылать свои фотографии островитянам, а в 2007 году принимал в Лондоне некоторых членов этого религиозного движения.
Хотя племя живет всего в нескольких километрах от ближайшего аэропорта, оно игнорирует современный мир. Это не физическое, а скорее метафизическое расстояние. Фактически, они находятся в трех тысячах лет от нас.
Они верят, что пока тело герцога Эдинбургского покоится в Виндзорском замке, его душа совершает последнее путешествие по волнам Тихого океана к своему духовному дому, острову Танна, чтобы жить с теми, кто почитал его божеством все эти годы.
Новым божеством, возможно, станет старший сын герцога - принц Чарльз. Но принца Филиппа не забудут, и само движение будет по-прежнему носить его имя.
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Считающее принца Филиппа божеством, племя в Тихом океане оплакивает смерть герцога Эдинбургского и верит, что его дух может вернуться на остров.
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