Самый известный лицей страны начал прием документов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 апр – Sputnik. Приемная кампания стартовала в Лицее БГУ, документы можно подать онлайн до 1 мая включительно, сообщили в пресс-службе Белгосуниверситета.

Зачислять в лицей будут по результатам двух письменных вступительных экзаменов, которые пройдут 16, 22, 23 и 30 мая. Резервный день запланирован на 6 июня.

Как подать документы в Лицей БГУ?

Подавать документы нужно онлайн через личный кабинет абитуриента на сайте лицея. Здесь поступающим необходимо ввести личные данные, выбрать профиль (или несколько профилей) обучения, загрузить справку с места учебы, при наличии – диплом заключительного этапа республиканской олимпиады. И подать заявку на участие во вступительных испытаниях.

После этого абитуриенту вышлют информацию о местах, датах и времени проведения экзаменов – они пройдут на восьми факультетах БГУ. Результаты испытаний можно будет узнать через личный кабинет абитуриента.

Новшество приемной кампании этого года в лицее БГУ – возможность подать заявку одновременно на несколько профилей. Обучение в учреждении образования ведется по 11 профилям: биологическому, гуманитарному, информатико-математическому, информатико-физическому, историко-обществоведческому, лингвистическому, математическому, физическому, филологическому, химическому и экономическому.

Победители заключительного этапа республиканской олимпиады зачисляются в лицей без экзаменов. В этом году учреждение планирует принять 264 десятиклассника.

Вузы и колледжи: а что ждет абитуриентов?

Вступительная кампания в вузы и колледжи начнется после 10 июня, когда выпускники школ получат аттестаты. В этом году Министерство образования Беларуси установило следующие контрольные цифры приема: в вузы планируется набрать более 54 тысяч абитуриентов, в ссузы – более 39 тысяч. Это больше, чем в прошлом году.

Напомним, чтобы поступить в вузы, нужно сдать централизованное тестирование (ЦТ). Сроки регистрации на него не изменились – записаться можно с 2 мая по 1 июня. А пройти с 16 июня по 8 июля.

Читайте также:

Минимальные баллы и новые возможности : что надо знать о ЦТ-2021

: что надо знать о ЦТ-2021 Карпенко рассказал, когда стартует ЦТ в Беларуси