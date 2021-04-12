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Самый известный лицей страны начал прием документов
12.04.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 апр – Sputnik. Приемная кампания стартовала в Лицее БГУ, документы можно подать онлайн до 1 мая включительно, сообщили в пресс-службе Белгосуниверситета.
Зачислять в лицей будут по результатам двух письменных вступительных экзаменов, которые пройдут 16, 22, 23 и 30 мая. Резервный день запланирован на 6 июня.
Как подать документы в Лицей БГУ?
Подавать документы нужно онлайн через личный кабинет абитуриента на сайте лицея. Здесь поступающим необходимо ввести личные данные, выбрать профиль (или несколько профилей) обучения, загрузить справку с места учебы, при наличии – диплом заключительного этапа республиканской олимпиады. И подать заявку на участие во вступительных испытаниях.
После этого абитуриенту вышлют информацию о местах, датах и времени проведения экзаменов – они пройдут на восьми факультетах БГУ. Результаты испытаний можно будет узнать через личный кабинет абитуриента.
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Новшество приемной кампании этого года в лицее БГУ – возможность подать заявку одновременно на несколько профилей. Обучение в учреждении образования ведется по 11 профилям: биологическому, гуманитарному, информатико-математическому, информатико-физическому, историко-обществоведческому, лингвистическому, математическому, физическому, филологическому, химическому и экономическому.
Победители заключительного этапа республиканской олимпиады зачисляются в лицей без экзаменов. В этом году учреждение планирует принять 264 десятиклассника.
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Напомним, чтобы поступить в вузы, нужно сдать централизованное тестирование (ЦТ). Сроки регистрации на него не изменились – записаться можно с 2 мая по 1 июня. А пройти с 16 июня по 8 июля.
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