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Самый известный лицей страны начал прием документов

12.04.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 апр – Sputnik. Приемная кампания стартовала в Лицее БГУ, документы можно подать онлайн до 1 мая включительно, сообщили в пресс-службе Белгосуниверситета.

Зачислять в лицей будут по результатам двух письменных вступительных экзаменов, которые пройдут 16, 22, 23 и 30 мая. Резервный день запланирован на 6 июня.

Как подать документы в Лицей БГУ?

Подавать документы нужно онлайн через личный кабинет абитуриента на сайте лицея. Здесь поступающим необходимо ввести личные данные, выбрать профиль (или несколько профилей) обучения, загрузить справку с места учебы, при наличии – диплом заключительного этапа республиканской олимпиады. И подать заявку на участие во вступительных испытаниях.

После этого абитуриенту вышлют информацию о местах, датах и времени проведения экзаменов – они пройдут на восьми факультетах БГУ. Результаты испытаний можно будет узнать через личный кабинет абитуриента. 

© Sputnik
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Новшество приемной кампании этого года в лицее БГУ – возможность подать заявку одновременно на несколько профилей. Обучение в учреждении образования ведется по 11 профилям: биологическому, гуманитарному, информатико-математическому, информатико-физическому, историко-обществоведческому, лингвистическому, математическому, физическому, филологическому, химическому и экономическому.

Победители заключительного этапа республиканской олимпиады зачисляются в лицей без экзаменов. В этом году учреждение планирует принять 264 десятиклассника.

Вузы и колледжи: а что ждет абитуриентов?

Вступительная кампания в вузы и колледжи начнется после 10 июня, когда выпускники школ получат аттестаты. В этом году Министерство образования Беларуси установило следующие контрольные цифры приема: в вузы планируется набрать более 54 тысяч абитуриентов, в ссузы – более 39 тысяч. Это больше, чем в прошлом году.

Напомним, чтобы поступить в вузы, нужно сдать централизованное тестирование (ЦТ). Сроки регистрации на него не изменились – записаться можно с 2 мая по 1 июня. А пройти с 16 июня по 8 июля.

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Теги: Минск
 
 
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Принять в этом году учреждение планирует как и в 2020-м всего 264 десятиклассника. Особенность кампании этого года в том, что школьники смогут подать заявку на...
 
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