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Леончик и Стрижак – о своих уголовных делах: «Означает, что делаем важное и полезное для белорусского общества»

12.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Сооснователи фондов BYSOL и BY_help, которые стали фигурантами уголовных дел, говорят, что пострадавшим белорусам продолжат оказывать необходимую помощь.

Леончик и Стрижак – о своих уголовных делах: «Означает, что делаем важное и полезное для белорусского общества»

Алексей Леончик и Андрей Стрижак

Алексей Леончик и Андрей Стрижак не удивлены заведенными на них уголовными делами в Беларуси.

— Это не было неожиданно. Правда, мы уже запутались, в каких уголовных делах обвиняют нас и наши организации. В любом случае, это означает что то, что мы делаем, — важно, полезно и действительно имеет значение для белорусского общества. Потому что власть просто так уголовные дела, касающиеся финансирования, не открывает, — с иронией в эфире Еврорадио прокомментировали решение Следственного комитета основатели фондов. 

Снова прозвучало, что BYSOL и BY_help продолжат помогать гражданам Беларуси.

— В настоящее время власти ничего нам сделать не могут. Чтобы перекрыть абсолютно все возможности помощи, чтобы деньги перестали попадать в Беларусь, нужно не только наглухо закрыть все границы, но и отключить белорусскую банковскую систему от системы SWIFT.

Более того, большая часть тех средств, которые СК заблокировал у получателей осенью, примерно 85%, были возвращены людям. 

Мы же скорректировали наши процедуры, добавили еще целый ряд вариантов и сейчас фонд BY_help закрывает до 300 заявок еженедельно, оказывая помощь разными путями.

У нас расширился пакет возможностей, но, если человек хочет получить деньги на белорусский счет, мы сразу предупреждаем, что с учетом всех попыток блокировки, деньги переведем очень быстро, но после на этом счете лучше ничего не хранить. В принципе, люди и сами это понимают, — отметил Алексей Леончик.

Продолжает оказывать помощь различным инициативам и фонд BYSOL.

— Мы продолжаем сотрудничать со Свободным Объединением спортсменов Беларуси и Белорусским фондом культурной солидарности, принимаем заявки от дворовых сообществ и стачечных коллективов и других инициатив. Самая большая помощь рабочим была оказана стачкому «Беларуськалия».

Также мы запустили новую инициативу, похожую на «Мола-Мола». Там можно сделать свой личный сбор в поддержку семьи политзаключенного или на любую другую инициативу, собирать деньги, а потом получить их в Беларуси такими методами, которые не в силах устранить СК, — сообщил Андрей Стрижак. 

 
 
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Сооснователи фондов BYSOL и BY_help говорят, что пострадавшим белорусам продолжат оказывать необходимую помощь.
 
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