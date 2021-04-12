ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В России создали первый патрульный корабль, умеющий нырять

12.04.2021 17:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Рубин» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) разработало первый российский погружной патрульный корабль, предназначенный для иностранных заказчиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦКБ.


Изображение: ЦКБ «Рубин»

«Рубин» представляет первую модификацию погружающегося патрульного корабля, сочетающего преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля", — рассказали на предприятии. Проект получил название «Страж», на мировой рынок он будет выводиться под обозначением BOSS (Border and Offshore Submersible Sentry), отметили в ЦКБ.

«Стоимость патрульных кораблей на мировом рынке сравнительно невысока, что делает их приемлемыми для стран с небольшим бюджетом. Эксплуатация окупается за счет предотвращения браконьерства и других экономических правонарушений. Корабли этого типа многофункциональны, могут использоваться для охраны, а также как спасательное или исследовательское судно», — проинформировали в пресс-службе.

Как отметили на предприятии, при выборе оборудования корабля «Рубин» максимально ориентировался на существующие образцы, которые производятся серийно и коммерчески себя оправдали, в том числе системы для надводных кораблей и самолетов.

Подводное положение дает кораблю сразу два преимущества: возможность вести скрытое наблюдение за нарушителями и уходить от неблагоприятных погодных условий, не прерывая патрулирования. «Погружающийся корабль можно использовать как классическую подводную лодку — для ведения разведки и других задач. Возможности изучения шельфа у ныряющего патрульного корабля будут выше, чем у аналогичного надводного. Он также может служить недорогим учебным средством для подготовки экипажей и инфраструктуры к закупке в будущем классических подводных лодок», — добавили в пресс-службе.

ЦКБ «Рубин» является одним из мировых лидеров создания атомных и неатомных подводных лодок и крупнейшим в России конструкторским бюро морской техники.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правда, российскому флоту он не достанется.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Стой, страляю!». Намесьнік дырэктара бізнэс-саюзу пра затрыманьне і турму. ВІДЭА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by