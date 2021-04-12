В России создали первый патрульный корабль, умеющий нырять

Источник материала: Tut.by

Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Рубин» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) разработало первый российский погружной патрульный корабль, предназначенный для иностранных заказчиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦКБ.



Изображение: ЦКБ «Рубин»

«Рубин» представляет первую модификацию погружающегося патрульного корабля, сочетающего преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля", — рассказали на предприятии. Проект получил название «Страж», на мировой рынок он будет выводиться под обозначением BOSS (Border and Offshore Submersible Sentry), отметили в ЦКБ.

«Стоимость патрульных кораблей на мировом рынке сравнительно невысока, что делает их приемлемыми для стран с небольшим бюджетом. Эксплуатация окупается за счет предотвращения браконьерства и других экономических правонарушений. Корабли этого типа многофункциональны, могут использоваться для охраны, а также как спасательное или исследовательское судно», — проинформировали в пресс-службе.

Как отметили на предприятии, при выборе оборудования корабля «Рубин» максимально ориентировался на существующие образцы, которые производятся серийно и коммерчески себя оправдали, в том числе системы для надводных кораблей и самолетов.

Подводное положение дает кораблю сразу два преимущества: возможность вести скрытое наблюдение за нарушителями и уходить от неблагоприятных погодных условий, не прерывая патрулирования. «Погружающийся корабль можно использовать как классическую подводную лодку — для ведения разведки и других задач. Возможности изучения шельфа у ныряющего патрульного корабля будут выше, чем у аналогичного надводного. Он также может служить недорогим учебным средством для подготовки экипажей и инфраструктуры к закупке в будущем классических подводных лодок», — добавили в пресс-службе.

ЦКБ «Рубин» является одним из мировых лидеров создания атомных и неатомных подводных лодок и крупнейшим в России конструкторским бюро морской техники.