Автовоз с новыми Geely Tugella перевернулся в Белыничском районе (видео)

Источник материала: Onliner

По информации ГАИ, в Белыничском районе опрокинулся автовоз Iveco. Он перевозил новенькие автомобили Geely. Все случилось сегодня, 12 апреля, в районе двух часов дня на 140-м километре автодороги Минск — Могилев.

Житель Пуховичского района 1958 года рождения, двигаясь на автовозе Iveco в составе с прицепом со стороны Минска в направлении Могилева, не справился с управлением транспортного средства, в результате произошло его опрокидывание на проезжей части. Перевозимые Geely и сам автовоз получили механические повреждения. Водитель не пострадал.

Движение было временно закрыто в связи с оформлением ДТП. На момент написания заметки движение восстановлено.

На видео можно заметить, что автовоз перевозил в том числе два купеобразных Geely Tugella. Это самая дорогая серийная модель Geely, продающаяся на территории ТС. Кроссовер построен на базе Volvo CMA, которая используется также для паркетника Volvo XC40. Это более крупная и продвинутая архитектура по сравнению с BMA (на ней построен Coolray).

У дилеров Tugella продается в двух версиях:

Luxury (78 400 рублей);

Flagship (86 600 рублей).

За первый квартал 2021 года в Беларуси было продано 130 экземпляров Geely Tugella. Очень неплохой результат для такого дорогого «китайца». Посмотреть бы соотношение покупок между физлицами и организациями.