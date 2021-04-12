ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Автовоз с новыми Geely Tugella перевернулся в Белыничском районе (видео)

12.04.2021 17:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

По информации ГАИ, в Белыничском районе опрокинулся автовоз Iveco. Он перевозил новенькие автомобили Geely. Все случилось сегодня, 12 апреля, в районе двух часов дня на 140-м километре автодороги МинскМогилев

Житель Пуховичского района 1958 года рождения, двигаясь на автовозе Iveco в составе с прицепом со стороны Минска в направлении Могилева, не справился с управлением транспортного средства, в результате произошло его опрокидывание на проезжей части. Перевозимые Geely и сам автовоз получили механические повреждения. Водитель не пострадал.

Движение было временно закрыто в связи с оформлением ДТП. На момент написания заметки движение восстановлено.

На видео можно заметить, что автовоз перевозил в том числе два купеобразных Geely Tugella. Это самая дорогая серийная модель Geely, продающаяся на территории ТС. Кроссовер построен на базе Volvo CMA, которая используется также для паркетника Volvo XC40. Это более крупная и продвинутая архитектура по сравнению с BMA (на ней построен Coolray).

У дилеров Tugella продается в двух версиях:

  • Luxury (78 400 рублей);
  • Flagship (86 600 рублей).

За первый квартал 2021 года в Беларуси было продано 130 экземпляров Geely Tugella. Очень неплохой результат для такого дорогого «китайца». Посмотреть бы соотношение покупок между физлицами и организациями.

Geely Emgrand 7 I Рестайлинг, 2019 г.в., 47 000 км
серый, седан, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
25 090 р.
9500$ / 7981€
Geely Emgrand X7 I, 2014 г.в., 143 000 км
черный, внедорожник, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
12 677 р.
4800$ / 4033€
Geely Atlas I Luxury, 2018 г.в., 77 000 км
черный, внедорожник, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
43 578 р.
16 500$ / 13 863€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации ГАИ, в Белыничском районе опрокинулся автовоз Iveco. Он перевозил новенькие автомобили Geely. Все случилось сегодня, 12 апреля, в районе двух часов дня на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина хотел взорвать 70% интернета, его арестовали в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by