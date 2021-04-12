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Мужчина хотел взорвать 70% интернета, его арестовали в США

12.04.2021 17:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В США арестовали жителя штата Техас, которого обвиняют в заговоре с целью взрыва центра обработки данных Amazon. 28-летний Сет Аарон Пендли хотел подорвать здание, что, по его замыслу, должно было «уничтожить около 70% интернета». Как передает The New York Times, мужчину арестовали после покупки «взрывного устройства», предоставленного секретным агентом ФБР.

Расследовать активность Сета начали в январе этого года. Неравнодушный гражданин сообщил ФБР, что на одном из милитаризованных форумов в сети юзер с ником Dionysus сообщил о планах провести небольшой эксперимент, который «привлечет много внимания» и будет опасным.

Через адрес электронной почты агенты вышли на Сета Аарона Пендли. Оказалось, что Пендли в качестве сторонника Трампа участвовал в набеге на Капитолий в январе этого года.

Как рассказал Пендли, уничтожением дата-центра Amazon он хотел нарушить работу ФБР и ЦРУ. Он был уверен, что эти государственные агентства держат свои серверы там.

 
 
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В США арестовали жителя штата Техас, которого обвиняют в заговоре с целью взрыва центра обработки данных Amazon. 28-летний Сет Аарон Пендли хотел подорвать здание, что,...
 
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