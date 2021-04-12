Квартира дня. Микростудия с «потайной» мебелью

Источник материала: Onliner

Когда речь идет о такой скромной площади, единственным решением для дизайнера становится использование трансформируемой мебели и открытой планировки. Микроквартира в Мадриде исключением не стала. Имеющиеся квадратные метры использованы максимально эффективно.

Высота потолков позволила специалистам Elii Architects организовать пространство на двух уровнях. Внизу расположена основная комната, где спроектирована встроенная кухня и зона для гостиной и столовой. Спальня и ванная находятся на подиуме, приподнятом на 90 сантиметров. Это позволило интегрировать в созданный рельеф дополнительные функции.





















В лестницу спрятаны места для хранения вещей в виде потайных ящиков и ступеней-полок. Еще больше таких зон устроено в шкафах, расположенных по периметру квартиры. Использование зеркал и светлой колористики позволило визуально расширить пространство. Квартира кажется гораздо просторнее, чем является на самом деле.



















