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«Вдруг появится миллиардер и протянет пачку денег». Как кайфовать от своего бизнеса и сохранять эффективность

12.04.2021 17:35 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Вдруг появится миллиардер и протянет пачку денег». Как кайфовать от своего бизнеса и сохранять эффективность
Галина Корсак. Фото из личного архива

Всего за несколько лет эта девушка построила в Минске сеть французских пекарен и бистро Brioche (об этом мы писали здесь). Заведения пользовались неизменной популярностью, но затем наступил 2020 год со всеми его вызовами… Сегодня мы встретились с Галиной, чтобы узнать: как найти свое дело, а потом — силы на то, чтобы не бросить его в трудный момент? Какими качествами должен обладать лидер? И что она считает самым ценным для себя в бизнесе? Задали ей 10 вопросов и попросили дать 5 коротких ответов на каждый.

Мой бизнес — производство хлебобулочных изделий. Но ключевое слово здесь «производство». Я уже знаю, как работает конвейер, и завтра могу пойти производить что угодно — хоть подшипники. Если ты один раз понял, как работает система, смог ею управлять и остался при этом человеком — ты можешь начинать новый бизнес бесконечное количество раз. И никогда тебя это не сломает!

1. Как понять, что занимаешься не своим делом?

  • Нет «правильного» внутреннего ощущения. Да, мы не все умеем себя слушать, но есть признаки, по которым это можно понять. Просыпаешься утром — и хочешь ли ты идти на работу, что-то делать? Получаешь ли ты удовольствие от ежедневного рабочего процесса? Возможно, в команде есть токсичный человек, с которым тебе не хочется встречаться? Вот из таких мелочей внутреннее ощущение и складывается.
  • Дело больше не приносит дохода. Тут важная оговорка: именно если бизнес перестает приносить доход, а не является убыточным изначально. Но если отсутствие дохода — постоянна тенденция, а не какие-то колебания рынка — видимо, вы занимаетесь не своим делом.
  • Начинает «сыпаться» здоровье. Мое убеждение: человек, который находится в гармонии с собой и получает кайф от того, что делает — в принципе болеть не станет. Здоровье может начать сбоить по многим причинам, в том числе — из-за раздрая в личной жизни. Но если по остальным «фронтам» все в порядке — то причина будет, скорее всего, именно в работе.
  • Нет желания развиваться. Если находишься на своем месте и занимаешься своим делом — у тебя будет бесконечное желание расти, потреблять информацию в любом формате. Ты будешь двигаться по своей профессии, по своему делу только вперед и вверх.
  • «Летит» вся система. Вокруг тебя появляются какие-то ненужные, мешающие люди. Ты постоянно куда-то опаздываешь. Привычные процессы начинают валиться из рук. Начал разрабатывать новое направление — и за два дня до запуска узнаешь, что твой прямой конкурент тебя опередил. Гоняешься за человеком, хочешь его в свою команду — а он «срывается» в последний момент... Проявлений может быть много, но если вы видите последовательность негативных случайностей — это повод задуматься.

2. Как найти свое дело и понять, что оно точно твое?

  • Перестаешь зацикливаться на экспертизе во всем. Я пришла в свой бизнес с нулевой экспертизой. Поэтому считаю, что если чего-то сильно хочешь — ты можешь в короткий период времени получить любые знания (или привлечь людей с нужными тебе компетенциями) — и гнать дальше. Нельзя быть экспертом во всем.
  • Рано или поздно появятся «мурашки». Да, это не очень конкретно и, скорее, относится к интуитивной сфере. Но в женском бизнесе именно эти «мурашки», это внутреннее ощущение — один из ключевых моментов на пути к своему делу. Мужчины могут строить бизнес иначе, без учета интуиции.
«Вдруг появится миллиардер и протянет пачку денег». Как кайфовать от своего бизнеса и сохранять эффективность
Фото из личного архива
  • Вопросы с финансированием так или иначе решатся. Если это твое дело — у тебя просто найдутся ресурсы для того, чтобы его начать. Возможно, прозвучит как эзотерика, но именно так это и работает. Я не говорю, что волшебным образом из ниоткуда возникнет миллиардер, который протянет пачку денег. Но могут появиться удачные (дешевые) инвестиции, вам одобрят хороший кредит, вы встретите будущего мужа с деньгами и т.д. Варианты найдутся всегда.
  • Все вокруг тебя отговаривают. В моей жизни это работает на 300%. Если меня начинают отговаривать что-то делать — значит, точно нужно делать. И это не про желание «доказать». Просто когда ты двигаешься в выбранном направлении — жизнь испытывает тебя: действительно ты чего-то хочешь или это очередная блажь. Вот эти «отговоры» — типичный признак такого испытания.
  • Начинаешь «притягивать» к себе нужных людей. Если только определяешься с направлением — это будут единомышленники, которые станут приносить тебе информацию, подкидывать идеи, давать инсайты. Если собираешь команду — значит, тебе начинают попадаться «твои» сотрудники. Все эти люди приходят к тебе и в результате целенаправленных поисков, и случайно. Даже те, кто дает какую-то неверную информацию, из которой ты позже извлекаешь урок, — нужны, потому что уберегают от еще больших ошибок.

3. На какие качества стоит обращать внимание при наборе сотрудников в команду?

  • Эмпатия. Это то, без чего я вообще не принимаю на работу.
  • Желание развиваться. Человек, который не хочет, — и в других не вызывает желания.
  • Открытость новому. Это значит не быть костным и консервативным. Принимать изменения и быть готовым к тому, что вокруг происходит что-то новое.
  • Порядочность. Можно долго рассуждать, что это такое. Но для меня это способность человека резонировать с моими убеждениями и ценностями. Например — говорить в лицо то, что думаешь. Или не делать того, что заведомо обманет ожидания людей, которые в тебя поверили.
«Вдруг появится миллиардер и протянет пачку денег». Как кайфовать от своего бизнеса и сохранять эффективность
Фото из личного архива
  • Прямота. Я ненавижу интриги. Это «болото», которое засасывает и быстро разрушает весь коллектив. К сожалению, у меня были такие ситуации в команде. Благодаря им я научилась отпускать людей. Если я вижу, что кто-то «болотный», то мы быстро прощаемся, даже если человек — прекрасный специалист. Считаю, что все проблемы и сложности нельзя запускать или откладывать «на потом», их нужно решать в моменте, открыто, на любом уровне.

4. Как развивать в себе лидерские качества?

  • Читать. Чтение развивает мозг и расширяет границы. Я, например, предпочитаю мотивирующую литературу в виде биографий. Потому что невозможно отделить историю успешного бизнеса от истории успеха его основателя. А из книг можно извлечь эти «кирпичики» лидерских качеств, и если не перенять, то хотя бы примерить их на себя.
  • Путешествовать. Это про ответственность перед собой. С момента старта и до финиша ты находишься в окружении незнакомых тебе людей, в непривычных условиях. Это выход из зоны комфорта и прокачка внутренних силовых, волевых качеств.

В путешествиях я обожаю наблюдать за детьми. Есть те, которые не отходят от маминой юбки. А есть такие, которые своего добьются любой ценой, даже ни слова не понимая на местном языке: пальцами покажут, упросят мимикой, вызовут эмоцию, но добьются. Для меня это показатель того, есть ли у ребенка лидерские качества. Лидерство — это на 100% генетика + воспитание.

  • Не бояться ошибок. Кто трусит — тот тонет.
  • Делегировать. Как я говорила выше, нельзя быть экспертом во всем. Когда-то для меня важным шагом стал найм управляющих в заведения. Это было необходимо: я видела, что из-за моего желания все держать под контролем бизнес только страдает. После этого шага я, наконец, смогла уйти от рутины и перейти к стратегическому управлению.
  • Мечтать. Если имеешь силы проигрывать для себя сценарии развития твоего бизнеса (а они далеко не всегда бывают с хорошим финалом) — это сильно развивает лидерство. Ты можешь представить себя сильным человеком, за которым пойдут. Или тем, кто «вырулит» из трудной ситуации. Так можно себя «прокачать» и подготовить к разным исходам.

5. Как держать удар?

  • Собирать и анализировать информацию. Мы уже говорили о проигрывании в уме разных сценариев. Информация и знания добавляют четкости этому процессу, а анализ того, что делаешь, помогает предугадать вероятность развития того или иного сценария. Если знаешь разные исходы — можешь максимально к ним подготовиться.
  • Понимать, что опыт — это очень важно. Не суть, положительным он будет или отрицательным.
  • Иметь позитивное мышление. И пропускать через него все, что делаешь. А позитивом ты можешь подпитаться только за счет своих внутренних ресурсов.
«Вдруг появится миллиардер и протянет пачку денег». Как кайфовать от своего бизнеса и сохранять эффективность
Фото из личного архива
  • Закалять дух. Это значит ставить для себя все новые и новые задачи и регулярно достигать их. Для меня это работает только через дисциплину.
  • Любить себя. У огромного количества людей в бизнесе на тех или иных этапах проявляется самообесценивание: они считают, что делают недостаточно, не на полную мощь, и не хвалят себя за маленькие победы. А это обязательно нужно делать.

6. За счет чего вы пополняете энергию, чтобы всегда оставаться в строю?

  • Секс.
  • Спорт.
  • Сон.
  • Питание.
  • Путешествия (отдых).

7. Вещи, которым стоит учиться любому предпринимателю постоянно:

  • Масштабность мышления.
  • Управление командой.
  • Финансовая грамотность.
  • Маркетинг и продвижение.
  • Знания по своему продукту или услуге (нужно следить за трендами).
«Вдруг появится миллиардер и протянет пачку денег». Как кайфовать от своего бизнеса и сохранять эффективность
Фото из личного архива

8. Что вас вдохновляет?

  • Семья. 2020 год вообще для меня получился годом семьи! Мы и раньше были близки, но за последний год произошло прямо погружение, глубинное личностное общение. К тому же со мной рядом сильный мужчина, и когда я ненароком «приношу» рабочий настрой домой, пытаюсь быть «генералом», он просто смеется и говорит: «Так, выключай это, не работает».
  • Путешествия. Да, в последний год с поездками было туго, но я решила открывать для себя Беларусь. И это было круто! Я увидела ее в совершенно разных ипостасях. Раньше мне всегда было стыдно, что я другие страны знаю лучше, чем родную. Оказалось, я многое упускала. Беларусь — это тепло, красиво и душевно.
  • Команда. Однажды я приняла простую, но важную мысль: «Я совершаю ошибки, а значит, мои люди тоже могут их совершать». И если они видят эти промахи, исправляют их и больше не повторяют — все классно! Это опыт, образование на практике. Поэтому сегодня к команде я отношусь как к семье. Если у кого-то сложности, я всегда готова помогать, и не важно, чего это касается: здоровья, личной жизни или чего-то другого.
«Вдруг появится миллиардер и протянет пачку денег». Как кайфовать от своего бизнеса и сохранять эффективность
Фото из личного архива
  • Мои собственные желания и амбиции. Если ты понимаешь, куда идешь, чего хочешь достичь в длительной перспективе — тебя это вдохновляет на ежедневные свершения.
  • Осознание того, что ты делаешь этот мир лучше. И работаешь для людей.

9. Ваши главные ценности?

  • Свобода. Это настолько базовая ценность, что о ней даже не задумываешься, для меня это все равно что дышать. Но если у меня отобрать свободу — мне будет максимально некомфортно.
  • Честность и искренность. Это то, без чего нельзя построить здоровые человеческие отношения в любой сфере.
  • Любовь. В глобальном смысле. Человек должен любить кого-нибудь или что-нибудь.
  • Человечность. Ты можешь принимать любые решения, но с оглядкой на то, что рядом есть люди. И нужно следить по максимуму за тем, чтобы не задеть этих людей.
  • Трудолюбие. Конечный результат любого дела прямопропорционален приложенным усилиям.
«Вдруг появится миллиардер и протянет пачку денег». Как кайфовать от своего бизнеса и сохранять эффективность
Фото из личного архива

10. Что изменили бы в бизнес-климате Беларуси, если бы стали президентом?

  • Организовала бы поддержку сферы гостеприимства со стороны государства — для привлечения туристического потока. Сделала бы все для повышения привлекательности страны в глазах мирового сообщества.
  • Занялась бы привлечением иностранного опыта и инвестиций для локального бизнеса.
  • Запретила бы двоякое прочтение и толкование законов. Закон должен быть единым для всех: и частных, и государственных компаний.
  • Разрешила бы заведениям самостоятельный импорт алкоголя для собственных нужд. Сейчас это монополия и вход на этот рынок практически закрыт. Но гость страны должен иметь выбор между местными напитками и теми, к которым он привык у себя на родине.
  • Занялась бы взращиванием осознанности у бизнесменов. Особенно — в сфере гостеприимства, где халатность вообще недопустима. Я считаю так: если ты облажался, то обратной дороги в этот бизнес тебе нет. Хотя, разумеется, должна быть соразмерность между тяжестью проступка и наказанием. Как и в любых других законах.

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Теги: Минск
 
 
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Всего за несколько лет эта девушка построила в Минске сеть французских пекарен и бистро Brioche (об этом мы писали здесь). Заведения пользовались неизменной...
 
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