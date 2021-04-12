«Вдруг появится миллиардер и протянет пачку денег». Как кайфовать от своего бизнеса и сохранять эффективность

Всего за несколько лет эта девушка построила в Минске сеть французских пекарен и бистро Brioche (об этом мы писали здесь). Заведения пользовались неизменной популярностью, но затем наступил 2020 год со всеми его вызовами… Сегодня мы встретились с Галиной, чтобы узнать: как найти свое дело, а потом — силы на то, чтобы не бросить его в трудный момент? Какими качествами должен обладать лидер? И что она считает самым ценным для себя в бизнесе? Задали ей 10 вопросов и попросили дать 5 коротких ответов на каждый.
Мой бизнес — производство хлебобулочных изделий. Но ключевое слово здесь «производство». Я уже знаю, как работает конвейер, и завтра могу пойти производить что угодно — хоть подшипники. Если ты один раз понял, как работает система, смог ею управлять и остался при этом человеком — ты можешь начинать новый бизнес бесконечное количество раз. И никогда тебя это не сломает!
1. Как понять, что занимаешься не своим делом?
Нет «правильного» внутреннего ощущения. Да, мы не все умеем себя слушать, но есть признаки, по которым это можно понять. Просыпаешься утром — и хочешь ли ты идти на работу, что-то делать? Получаешь ли ты удовольствие от ежедневного рабочего процесса? Возможно, в команде есть токсичный человек, с которым тебе не хочется встречаться? Вот из таких мелочей внутреннее ощущение и складывается.
Дело больше не приносит дохода. Тут важная оговорка: именно если бизнес перестает приносить доход, а не является убыточным изначально. Но если отсутствие дохода — постоянна тенденция, а не какие-то колебания рынка — видимо, вы занимаетесь не своим делом.
Начинает «сыпаться» здоровье. Мое убеждение: человек, который находится в гармонии с собой и получает кайф от того, что делает — в принципе болеть не станет. Здоровье может начать сбоить по многим причинам, в том числе — из-за раздрая в личной жизни. Но если по остальным «фронтам» все в порядке — то причина будет, скорее всего, именно в работе.
Нет желания развиваться. Если находишься на своем месте и занимаешься своим делом — у тебя будет бесконечное желание расти, потреблять информацию в любом формате. Ты будешь двигаться по своей профессии, по своему делу только вперед и вверх.
«Летит» вся система. Вокруг тебя появляются какие-то ненужные, мешающие люди. Ты постоянно куда-то опаздываешь. Привычные процессы начинают валиться из рук. Начал разрабатывать новое направление — и за два дня до запуска узнаешь, что твой прямой конкурент тебя опередил. Гоняешься за человеком, хочешь его в свою команду — а он «срывается» в последний момент... Проявлений может быть много, но если вы видите последовательность негативных случайностей — это повод задуматься.
2. Как найти свое дело и понять, что оно точно твое?
Перестаешь зацикливаться на экспертизе во всем. Я пришла в свой бизнес с нулевой экспертизой. Поэтому считаю, что если чего-то сильно хочешь — ты можешь в короткий период времени получить любые знания (или привлечь людей с нужными тебе компетенциями) — и гнать дальше. Нельзя быть экспертом во всем.
Рано или поздно появятся «мурашки». Да, это не очень конкретно и, скорее, относится к интуитивной сфере. Но в женском бизнесе именно эти «мурашки», это внутреннее ощущение — один из ключевых моментов на пути к своему делу. Мужчины могут строить бизнес иначе, без учета интуиции.
Вопросы с финансированием так или иначе решатся. Если это твое дело — у тебя просто найдутся ресурсы для того, чтобы его начать. Возможно, прозвучит как эзотерика, но именно так это и работает. Я не говорю, что волшебным образом из ниоткуда возникнет миллиардер, который протянет пачку денег. Но могут появиться удачные (дешевые) инвестиции, вам одобрят хороший кредит, вы встретите будущего мужа с деньгами и т.д. Варианты найдутся всегда.
Все вокруг тебя отговаривают. В моей жизни это работает на 300%. Если меня начинают отговаривать что-то делать — значит, точно нужно делать. И это не про желание «доказать». Просто когда ты двигаешься в выбранном направлении — жизнь испытывает тебя: действительно ты чего-то хочешь или это очередная блажь. Вот эти «отговоры» — типичный признак такого испытания.
Начинаешь «притягивать» к себе нужных людей. Если только определяешься с направлением — это будут единомышленники, которые станут приносить тебе информацию, подкидывать идеи, давать инсайты. Если собираешь команду — значит, тебе начинают попадаться «твои» сотрудники. Все эти люди приходят к тебе и в результате целенаправленных поисков, и случайно. Даже те, кто дает какую-то неверную информацию, из которой ты позже извлекаешь урок, — нужны, потому что уберегают от еще больших ошибок.
3. На какие качества стоит обращать внимание при наборе сотрудников в команду?
Эмпатия. Это то, без чего я вообще не принимаю на работу.
Желание развиваться. Человек, который не хочет, — и в других не вызывает желания.
Открытость новому. Это значит не быть костным и консервативным. Принимать изменения и быть готовым к тому, что вокруг происходит что-то новое.
Порядочность. Можно долго рассуждать, что это такое. Но для меня это способность человека резонировать с моими убеждениями и ценностями. Например — говорить в лицо то, что думаешь. Или не делать того, что заведомо обманет ожидания людей, которые в тебя поверили.
Прямота. Я ненавижу интриги. Это «болото», которое засасывает и быстро разрушает весь коллектив. К сожалению, у меня были такие ситуации в команде. Благодаря им я научилась отпускать людей. Если я вижу, что кто-то «болотный», то мы быстро прощаемся, даже если человек — прекрасный специалист. Считаю, что все проблемы и сложности нельзя запускать или откладывать «на потом», их нужно решать в моменте, открыто, на любом уровне.
4. Как развивать в себе лидерские качества?
Читать. Чтение развивает мозг и расширяет границы. Я, например, предпочитаю мотивирующую литературу в виде биографий. Потому что невозможно отделить историю успешного бизнеса от истории успеха его основателя. А из книг можно извлечь эти «кирпичики» лидерских качеств, и если не перенять, то хотя бы примерить их на себя.
Путешествовать. Это про ответственность перед собой. С момента старта и до финиша ты находишься в окружении незнакомых тебе людей, в непривычных условиях. Это выход из зоны комфорта и прокачка внутренних силовых, волевых качеств.
В путешествиях я обожаю наблюдать за детьми. Есть те, которые не отходят от маминой юбки. А есть такие, которые своего добьются любой ценой, даже ни слова не понимая на местном языке: пальцами покажут, упросят мимикой, вызовут эмоцию, но добьются. Для меня это показатель того, есть ли у ребенка лидерские качества. Лидерство — это на 100% генетика + воспитание.
Не бояться ошибок. Кто трусит — тот тонет.
Делегировать. Как я говорила выше, нельзя быть экспертом во всем. Когда-то для меня важным шагом стал найм управляющих в заведения. Это было необходимо: я видела, что из-за моего желания все держать под контролем бизнес только страдает. После этого шага я, наконец, смогла уйти от рутины и перейти к стратегическому управлению.
Мечтать. Если имеешь силы проигрывать для себя сценарии развития твоего бизнеса (а они далеко не всегда бывают с хорошим финалом) — это сильно развивает лидерство. Ты можешь представить себя сильным человеком, за которым пойдут. Или тем, кто «вырулит» из трудной ситуации. Так можно себя «прокачать» и подготовить к разным исходам.
5. Как держать удар?
Собирать и анализировать информацию. Мы уже говорили о проигрывании в уме разных сценариев. Информация и знания добавляют четкости этому процессу, а анализ того, что делаешь, помогает предугадать вероятность развития того или иного сценария. Если знаешь разные исходы — можешь максимально к ним подготовиться.
Понимать, что опыт — это очень важно. Не суть, положительным он будет или отрицательным.
Иметь позитивное мышление. И пропускать через него все, что делаешь. А позитивом ты можешь подпитаться только за счет своих внутренних ресурсов.
Закалять дух. Это значит ставить для себя все новые и новые задачи и регулярно достигать их. Для меня это работает только через дисциплину.
Любить себя. У огромного количества людей в бизнесе на тех или иных этапах проявляется самообесценивание: они считают, что делают недостаточно, не на полную мощь, и не хвалят себя за маленькие победы. А это обязательно нужно делать.
6. За счет чего вы пополняете энергию, чтобы всегда оставаться в строю?
Секс.
Спорт.
Сон.
Питание.
Путешествия (отдых).
7. Вещи, которым стоит учиться любому предпринимателю постоянно:
Масштабность мышления.
Управление командой.
Финансовая грамотность.
Маркетинг и продвижение.
Знания по своему продукту или услуге (нужно следить за трендами).
8. Что вас вдохновляет?
Семья. 2020 год вообще для меня получился годом семьи! Мы и раньше были близки, но за последний год произошло прямо погружение, глубинное личностное общение. К тому же со мной рядом сильный мужчина, и когда я ненароком «приношу» рабочий настрой домой, пытаюсь быть «генералом», он просто смеется и говорит: «Так, выключай это, не работает».
Путешествия. Да, в последний год с поездками было туго, но я решила открывать для себя Беларусь. И это было круто! Я увидела ее в совершенно разных ипостасях. Раньше мне всегда было стыдно, что я другие страны знаю лучше, чем родную. Оказалось, я многое упускала. Беларусь — это тепло, красиво и душевно.
Команда. Однажды я приняла простую, но важную мысль: «Я совершаю ошибки, а значит, мои люди тоже могут их совершать». И если они видят эти промахи, исправляют их и больше не повторяют — все классно! Это опыт, образование на практике. Поэтому сегодня к команде я отношусь как к семье. Если у кого-то сложности, я всегда готова помогать, и не важно, чего это касается: здоровья, личной жизни или чего-то другого.
Мои собственные желания и амбиции. Если ты понимаешь, куда идешь, чего хочешь достичь в длительной перспективе — тебя это вдохновляет на ежедневные свершения.
Осознание того, что ты делаешь этот мир лучше. И работаешь для людей.
9. Ваши главные ценности?
Свобода. Это настолько базовая ценность, что о ней даже не задумываешься, для меня это все равно что дышать. Но если у меня отобрать свободу — мне будет максимально некомфортно.
Честность и искренность. Это то, без чего нельзя построить здоровые человеческие отношения в любой сфере.
Любовь. В глобальном смысле. Человек должен любить кого-нибудь или что-нибудь.
Человечность. Ты можешь принимать любые решения, но с оглядкой на то, что рядом есть люди. И нужно следить по максимуму за тем, чтобы не задеть этих людей.
Трудолюбие. Конечный результат любого дела прямопропорционален приложенным усилиям.
10. Что изменили бы в бизнес-климате Беларуси, если бы стали президентом?
Организовала бы поддержку сферы гостеприимства со стороны государства — для привлечения туристического потока. Сделала бы все для повышения привлекательности страны в глазах мирового сообщества.
Занялась бы привлечением иностранного опыта и инвестиций для локального бизнеса.
Запретила бы двоякое прочтение и толкование законов. Закон должен быть единым для всех: и частных, и государственных компаний.
Разрешила бы заведениям самостоятельный импорт алкоголя для собственных нужд. Сейчас это монополия и вход на этот рынок практически закрыт. Но гость страны должен иметь выбор между местными напитками и теми, к которым он привык у себя на родине.
Занялась бы взращиванием осознанности у бизнесменов. Особенно — в сфере гостеприимства, где халатность вообще недопустима. Я считаю так: если ты облажался, то обратной дороги в этот бизнес тебе нет. Хотя, разумеется, должна быть соразмерность между тяжестью проступка и наказанием. Как и в любых других законах.