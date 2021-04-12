TUT.BY Такая ситуация сложилась из-за одного из пунктов Инструкции о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих, пишет





Инструкция, которая и стала камнем преткновения, действует с 11 октября 2019 года. В ней перечислены заболевания, при которых человек не может работать в противогазе на взрывоопасных и пожароопасных производствах. Одно из противопоказаний — острота зрения. Без коррекции она не может быть ниже 0,8 на одном глазу и 0,4 на втором. Либо ниже 0,7 на каждом глазу.





— Предприятия «Полимир» и «Нафтан» относятся к категории взрывоопасных и пожароопасных. Это значит, что любой работник, находясь на территории, должен иметь при себе противогаз. При этом на «Нафтане» для выполнения специфических работ внутри емкостей и колодцев, где есть необходимость работы в противогазах, всегда существовал профессиональный отбор. Однако после вступления в силу новой инструкции аналогичные требования распространились на всех работников. И по результатам медицинских осмотров их перестали допускать к работе, — рассказал о сложившейся ситуации председатель Витебского областного совета Белхимпрофсоюза Сергей Троцкий.





На «Нафтане» ситуация дошла до того, что после планового медосмотра были основания отстранить от работы даже замдиректора, потому что у него зрение оказалось ниже установленной нормы. Однако вмешался профсоюз, и этот вопрос временно решили. Но чтобы решить проблему в целом, нужно урегулировать все на законодательном уровне.





— В сентябре прошлого года мы подготовили обращение в Республиканский комитет отраслевого профсоюза. Чуть раньше специалисты ОАО «Нафтан» направляли запрос в концерн «Белнефтехим», тот, в свою очередь, обращался в Министерство здравоохранения. Наши коллеги из Гродно и Мозыря тоже проделали подобную работу, — рассказал Сергей Троцкий.





Прошло совещание, в котором участвовал республиканский комитет Белхимпрофсоюза, представители Минздрава, Минтруда и социальной защиты, а также заинтересованных предприятий. После этого Минздрав подготовил письмо, где разъяснил, как нужно применять инструкцию, из-за которой возникли проблемы.





— В письме указано, что для тех категорий работников, которые не применяют противогаз, медицинские осмотры проводятся без учета повышенных требований к здоровью, — отметил Сергей Троцкий.





Сейчас Минздрав вносит изменения в документ, чтобы решить вопрос с медосмотрами окончательно.



