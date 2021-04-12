Наша сила - в нашей солидарности! Как помочь политзаключенным

Весна " собрала возможные способы помощи политическим заключенным в одном материале. За время протестов присылать письма солидарности политзаключенным и носить передачи задержанным в изоляторе стало нашей повседневностью. зобретательные белорусы и белоруски придумали много способов поддержки тех, кто находится за решеткой. Отправка телеграммы в заключение из дома, денежный перевод на тюремный магазин через интернет-банкинг, помощь заказать книги заключенному из библиотеки СИЗО или даже из ближайшего книжного магазина и многое другое — "" собрала возможные способы помощи политическим заключенным в одном материале.





Писать, писать и еще раз писать

Самый простой и доступный способ связи с политзаключенным — это переписка. Сами политзаключенные отмечают большую роль писем и открыток солидарности за решеткой. В местах заключения, как правило, на политзаключенных идет моральное давление, что они якобы были не правы и на воле о них все забыли. Это может угнетать людей.





Письма в такой ситуации очень помогают. Тем более, что в конверт можно вложить конверты, марки, цветные и обычные письма, открытки-раскраски, наклейки (это особенно ценно), календарик, раскраски, рисунки, квизы, викторины и многое другое.





Письма белорусским узникам приходят даже из-за границы, но, если вы хотите получить ответ, то нужно вложить специальную марку (международную, купленную в Беларуси), чтобы политзаключенный смог отправить вам письмо. Например, 21-летний политзаключенный Антон Лакишик в бобруйской колонии получает письма из Польши, Литвы, но, к сожалению, ответить на них не может, так как не имеет соответствующей марки.





заполните форму, напишите несколько пожеланий , а команда Мастерской открыток от Белорусской правозащитной школы подпишет открытку и пришлет узникам. Сделать это можно ЗДЕСЬ. Также онлайн письмо можно послать с помощью сайтов vkletochku.org и письмо.бел. Поддержать словом заключенных можно и онлайн:, а команда Мастерской открыток от Белорусской правозащитной школы подпишет открытку и пришлет узникам. Сделать это можно ЗДЕСЬ. Также онлайн письмо можно послать с помощью сайтови письмо.бел.













Отправь телеграмму, только не забудь подписаться в тексте

Еще один быстрый и доступный способ поддержать политзаключенного — отправить телеграмму. Сделать это можно на почте или даже не выходя из дома, позвонив на городской номер 166 (с 07.00 до 22.00). В отличии от писем, телеграммы доходят очень быстро. Например, первое известие с воли, которое получила политзаключенная мать пятерых детей Ольга Золотарь — это именно две телеграммы.





Если хотите, чтобы узник узнал, кто отправил весточку, то обязательно подпишитесь в самом тексте телеграммы.





Сделай денежный перевод на счет политзаключенного — можно даже через интернет-банкинг

Поддержать заключенного можно денежным переводом. Деньги будут перечисляться на специальный счет заключенного. На полученные деньги он сможет заказать в тюремном магазине продукты питания, предметы первой необходимости, сладости, конверты, бумагу и другие необходимые ему вещи.





Деньги доходят в течение нескольких суток. Заключенный получает бланк перевода, расписывается в нем и с того момента может использовать эти деньги при отоварке.





Сумма, которая может находиться на счету задержанного в изоляторе и которую можно использовать, не ограничена. При переводе в другой изолятор сумма на счету переходит вместе с человеком.





Заключенный будет знать, кто поддержал его, так как при переводе денег указываются реквизиты отправителя. Сделать это можно двумя способами: на почте и через интернет-банкинг. Почтовые переводы узникам можно сделать в любом почтовом отделении, но там берут комиссию 3% от суммы (не менее 1 руб. с каждого перевода). Денежные переводы узникам через интернет-банкинг можно присылать во все колонии и СИЗО, кроме СИЗО-1 на Володарского. В СИЗО-1 переводы присылаются только с почты.





Как сделать денежный перевод через интернет-банкинг:





Произвольный платеж

Далее — реквизиты для данного СИЗО или колонии.

Назначение платежа: для личных нужд заключенного

Далее — личные данные узника (имя, отчество (если знаете), фамилия)





собрало реквизиты некоторых СИЗО, тюрем и колоний: "Радио Свобода"реквизиты некоторых СИЗО, тюрем и колоний:









#1#





Отправь посылку или бандероль, а передачи обязательно согласовывай с родственниками политзаключенных

Передачи для задержанных в изоляторе могут передаваться любым лицом, предъявившим паспорт. Но из-за того, что установлен весовой лимит передач (30 кг в месяц), правозащитники очень просят координироваться с родственниками. На практике случается, что родственники не могут передать своим близким то, что им действительно нужно и о чем они сами просили.





Поэтому все передачи предварительно согласовывайте с родными политзаключенных, самими узниками или волонтерами. Лучше напрямую помочь родственникам и близким собрать передачу задержанным, потому что на передачи у семей уходит много денег.





При этом, политзаключенные, суд над которыми еще не состоялся и приговор не вступил в силу, имеют право получать бандероли и посылки в неограниченных количествах. Поэтому можно радовать политзаключенных таким способом, учитывая ряд ограничений (например, нельзя посылать книги и скоропортящиеся продукты).





Подпиши политзаключенного на газеты и журналы

Чтобы заключенный за решеткой полезно проводил время, его можно подписать на ряд газет, журналов, кроссвордов и прочего. Если человек, например, интересуется архитектурой или модой, то его можно подписать на соответствующий журнал, чтобы был в курсе последних тенденций.





Что касается общественно-политических изданий, то в Беларуси теперь их можно пересчитать по пальцам. Самая известная и желанная газета для политзаключенных — это ежепятничная газета "Новы Час".





Но редакция известной общественно-политической газеты сама подписывает всех политзаключенных. Поэтому, перед тем, как подписать человека на эту газету, уточните, не является ли уже он ее подписчиком.





Подписной индекс "Новага Часу" — 63279 (стоимость подписки на 1 месяц — 4 рубля 14 копеек).





Также узников можно подписать на региональные независимые газеты: слуцкий "Кур'ер", молодечненская «Рэгіянальная газета», «Газета Слонимская» и другие.





Оформить подписку на издание можно двумя способами:





В любом почтовом отделении.

Онлайн на сайте Белпочты.





Редакция газеты "Новы Час" сделала пошаговую инструкцию, как можно подписаться на газету онлайн на сайте Белпочты — можно воспользоваться ей.









После оформления подписки заключенному можно отправить чек подписки, чтобы он в случае, если не доходят газеты, мог обратиться к начальнику изолятора или колонии и предъявить чек.





Обычное "Спасибо!" Адресно помоги семьям политзаключенных

Если человек попадает за решетку, то от этого страдает вся его семья, поэтому их нельзя оставлять наедине с этой тяжестью. Моральная поддержка, обычные разговоры — это большое дело в поддержке политзаключенных и их семей. Про ваши посиделки можно потом в письме самому узнику написать и рассказать о том, какая прекрасная у него семья.





Также можете финансово или материально помочь родственникам политзаключенным. Услуги адвокатов и передачи обходятся немалыми деньгами. Поэтому общайтесь с семьями узников и помогайте им в зависимости от их потребностей.





Кроме того, можно помочь сообществу семей политзаключенных. Многие семьи политзаключенных общаются между собой и обсуждают различные актуальные проблемы и вопросы, помогают друг другу.





Освобождение-2020 ", главная цель которой – направить совместные усилия ради освобождения всех тех, кто оказался за решеткой за свои политические взгляды. Даже существует сообщество семей узников "", главная цель которой – направить совместные усилия ради освобождения всех тех, кто оказался за решеткой за свои политические взгляды.





[email protected] Участники группы призывают родных присоединяться к инициативе: это можно сделать через Telegram-бот @viazni2020_bot, сообщив фамилию вашего заключенного, либо электронную почту





Расскажи заключенному о возможности заказывать книги из магазина

Чтобы заказать узнику книги, ему необходимо написать заявление и иметь достаточно средств на личном счете. Приобретать книги могут осужденные, а также те, кто находятся изоляторах. Вариант доставки книг заключенному регулируется самим узником с сотрудниками того места, где он содержится.





Чтобы помочь в этом деле политзаключенным, то распечатайте и отправьте ему список книг из "Белкниги" или OZ.by. В письме укажите все данные ближайшего магазина, а также нормы, регламентирующие это право.





В соответствии с ч. 1 и ч. 3 ст. 89 Уголовно-исполнительного кодекса осужденному разрешено приобретать литературу через торговую сеть. Доставка книг не входит в количество бандеролей и мелких пакетов, разрешенных к получению.





Дополнительные услуги оплачиваются за счет собственных средств осужденных и предоставляются по их заявлению на имя начальника учреждения. Оплата производится путем перевода денежных средств с личного счета осужденного в адрес соответствующего предприятия, учреждения в сумме, указанной в заявлении осужденного.





В соответствии со статьи 19 Закона "О порядке и условиях содержания лиц под стражей", у заключенного есть право пользоваться литературой из библиотеки либо приобретенной через администрацию в торговой сети.





Законом разрешено приобретать предметы, включенные в перечень. При отсутствии предметов в магазине СИЗО, лицо, содержащееся под стражей, выдает доверенность сотруднику СИЗО на получение нужной суммы с лицевого счета.





Помоги политзаключенному выбрать книги из библиотеки СИЗО

Политзаключенные могут получать книги из библиотеки в СИЗО. Присылать книги в посылках или в письмах — нельзя, так как не пропустит цензор.





Процесс заказа книги выглядит так: политзаключенный называет книгу и если она есть там, ее принесут. При этом, узникам не предоставляют списки с книгами, которые там есть. Поэтому волонтерами создали список книг, которые есть в библиотеке в СИЗО на Володарского. Можете в своих письмах порекомендовать какие-то книги, которые есть в библиотеке.





https://telegra.ph/Book-list-Volodarka-02-10 Вот список книг, которые есть в библиотеке в СИЗО-1 на Володарского:





Распространяй информацию о политзаключенных и о "политических" делах

Белорусские власти разными способами, часто предпринимая неадекватные меры, пытаются скрыть информацию о политзаключенных, о том, как проходят суды и другую информацию, связанную с протестами.





Однако, согласно статье 34 Конституции Республики Беларусь, граждане имеют право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды.





Поэтому самое малое, что может сделать каждый, — это распространение реальной информации об арестованных по политическим причинам и ситуации, в которой они оказались.