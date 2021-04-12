Тотемное животное индейцев поселилось в Минском зоопарке

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 апр – Sputnik. Минский зоопарк приобрел новое экзотическое животное - капибару, которую считают гигантской морской свинкой.

"В Минск капибара приехала из Красноярского зоопарка еще зимой и проходила период адаптации и карантин", - рассказали Sputnik в понедельник в зоопарке.

Там сообщили, что капибару, поскольку это водное животное, поселили в вольере с бассейном. Кормят его зерном, зеленью, дают овощные салаты, в которых много капусты. Пока что у грызуна нет пары. Капибары считаются очень добродушными животными, они толерантные не только к соседям по вольерам, но и к людям.

"Это спокойные, дружелюбные животные, охотно идут на контакт с человеком, любят ласку", - рассказали Sputnik зоологи.

По их словам, эти южноамериканские грызуны-гиганты отличаются чистоплотностью, а у себя на родине их часто заводят в качестве домашних животных.

Взрослая капибара в длину достигает 1-1,35 м, высота в холке 50-60 см. Самцы весят 34-63 кг, а самки – 36-65,5 кг. Причем самки, как правило, крупнее самцов. Вообще эти добродушные грызуны достаточно упитанные животные. И несмотря на "нестандартную внешность - крупную голову с тупой мордой, маленькими глазками и толстой верхней губой, они стали любимцами в интернете Видеоролики с забавными капибарами конкурируют по популярности с лемурами и енотами.

Есть информация о том, что капибары у индейцев Южной Америки считаются тотемными животными, а индейские шаманы называют капибар – символом мудрости.

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