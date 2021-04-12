Белорусские школьники в следующем году будут учиться больше

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 апр – Sputnik. Белорусские школьники в следующем учебном году будут учиться на один день больше. Расписание образовательного процесса в 2021/2022-м разместил сайт Минобразования.

Учебный год начнется 1 сентября в середине недели – это будет среда, а закончится первая четверть 30 октября. Вторая пройдет с 8 ноября по 24 декабря, третья – с 10 января по 26 марта, а четвертая четверть – с 4 апреля по 31 мая. Конец учебного года выпадает на вторник.

Таким образом, в следующем учебном году у ребят будет на один школьный день больше по сравнению с нынешним годом.

А когда каникулы?

Как и всегда, школьников ждут осенние, зимние, весенние и летние каникулы. Самые короткие, осенние и весенние (8 дней), пройдут в периоды с 31 октября по 7 ноября 2021 года и с 27 марта по 3 апреля 2022-го. Зимние каникулы (16 дней) намечены на 25 декабря 2021-го – 9 января 2022-го. Самые длинные, летние (92 дня), начнутся 1 июня и закончатся 31 августа 2022 года. Для учащихся 9-х и 11-х классов они начнутся 11 июня.

Для перво- и второклассников, а также учащихся третьих классов с особенностями психофизического развития в третьей четверти проводятся дополнительные зимние каникулы с 14 февраля по 20 февраля 2022 года.

За весь учебный год на будние дни выпадет три праздника – Международный женский день (вторник), День Победы (понедельник) и Радуница (вторник). В этом году школьники также не учились 8 марта (понедельник) и не будут учиться на Радуницу 11 марта (вторник).

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