Виктория Василевич: «Не исключено, что незапуск БелАЭС окажется более эффективным для Беларуси»

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Аналитик делает прогнозы о будущем атомной электростанции под Островцом.





Украина в марте сократила импорт белорусского электричества почти в 5,5 раз по сравнению с началом года. Накануне прошло тестовое отключение ЛЭП между Беларусью и Литвой для проверки энергосистем перед полным выходом стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

Эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич считает, что работа БелАЭС может стать убыточной и неэффективной.

— Правда, до сих пор неизвестно, заработает все-таки БелАЭС или нет , — высказала аналитик сомнение на Примусе . — Понятно, что в первый год возможны некоторые технические неисправности. Но до нас не доводят сведения о том, насколько эти поломки запланированы, насколько они технически обоснованы и были ли они предусмотрены проектной документацией. Мы лишь знаем, что что-то ломается, потом в каком-то экстренном порядке ремонтируется.

Но если все-таки Островецкая электростанция заработает, по мнению ученых-ядерщиков, при отсутствии возможности сбыта, страна будет нести огромные убытки на утилизацию вырабатываемой электрической энергии.

Оказывается, системы поглощения излишней выработанной электроэнергии еще более дорогостоящие для бюджета, чем само строительство атомной станции и дальнейшее поддержание ее работы.

В настоящее время эксперт не видит вариантов реализации белорусского электричества в необходимом объеме и внутри страны.

— Может получиться так, что этот объект (БелАЭС) станет такой «воронкой», потребляющей бюджетные средства. Очевидно, что сегодня должна быть проведена экспертная оценка, чтобы определить, что дешевле — запустить эту электростанцию или пусть она работает в каком-то тестовом, просто поддерживающем жизнеспособность режиме. И не исключено, что второй вариант окажется более эффективным для Беларуси, по крайней мере до тех пор, пока не появятся какие-то договоренности о реализации электроэнергии, которую она может вырабатывать.

А в ближайшей перспективе они вряд ли появятся. Например, в нашей стране правительство предложило обеспечить потребление электроэнергии за счет электротранспорта. Но мощности БелАЭС многократно превышают объемы, которые понадобились бы в случае даже если бы каждый гражданин Беларуси, включая младенцев и глубоких стариков, имел по два электромобиля.

Наши промышленные предприятия — основные потребители электроэнергии — «ложатся» и снижают свои обороты.

А сделать потребление электроэнергии без запуска промышленных производств и без экспорта эффективным и приносящим прибыль бюджету невозможно, — утверждает эксперт.