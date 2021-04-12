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Этот кот стал знаменитым после того, как его отчитал хозяин. Посмотрите, что он ему сказал
Источник материала: Tut.by
Завидное спокойствие и чувство юмора демонстрирует в TikTok хозяин кота, которому ох как могло достаться. Автор смешного видео своеобразно отчитывает домашнего питомца за то, что тот изодрал диван. Мужчина представляет подписчикам работу дизайнера Владлена Шерстяного (он же — главный герой ролика). Видно, что кот явно понимает, что сделал что-то плохое, но изо всех сил старается не подать виду. Выглядит это уморительно.
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Автор видео называет кота Владлен Шерстяной. Об отчестве мы умолчим.
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