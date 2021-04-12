ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Этот кот стал знаменитым после того, как его отчитал хозяин. Посмотрите, что он ему сказал

12.04.2021 17:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Завидное спокойствие и чувство юмора демонстрирует в TikTok хозяин кота, которому ох как могло достаться. Автор смешного видео своеобразно отчитывает домашнего питомца за то, что тот изодрал диван. Мужчина представляет подписчикам работу дизайнера Владлена Шерстяного (он же — главный герой ролика). Видно, что кот явно понимает, что сделал что-то плохое, но изо всех сил старается не подать виду. Выглядит это уморительно.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автор видео называет кота Владлен Шерстяной. Об отчестве мы умолчим.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Маскве знік палітолаг Аляксандр Фядута
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by