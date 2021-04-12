Витебские школьники убили лебедя из арбалета

Дети проверили работу найденного арбалета на лебедях. В результате попадания стрелы в шею один из них умер.



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По сообщению пресс-службы МВД, учащиеся 8 класса витебской школы приехали к бабушке одного из мальчиков в Ольгово. Там они нашли во дворе арбалет, который принадлежит родителям ребенка. Выстрел из него привел к гибели лебедя.

В отношении взрослых начат административный процесс за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.