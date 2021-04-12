Три десятка латвийских таможенников задержаны за коррупцию

В Латвии по подозрению в коррупции были задержаны 29 должностных лиц пограничного пункта «Терехово», 21 из них находится в статусе подозреваемого.



Фото punktpropuska.ru

Управление внутренней безопасности Службы госдоходов Латвии (VID) провело следственные действия на пограничном пункте «Терехово», по результатам которых были произведены задержания. Об этом сообщалось в пятницу, 9 апреля, однако не было известно количество задержанных, передает 12 апреля rus.delfi.lv .

Ранее Служба информировала о задержании по подозрению в контрабанде организованной группой работников таможни, полиции и Пограничной службы. Этому предшествовало длительное расследование.