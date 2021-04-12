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Три десятка латвийских таможенников задержаны за коррупцию

12.04.2021 18:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Латвии по подозрению в коррупции были задержаны 29 должностных лиц пограничного пункта «Терехово», 21 из них находится в статусе подозреваемого.

Три десятка латвийских таможенников задержаны за коррупцию
Фото punktpropuska.ru

Управление внутренней безопасности Службы госдоходов Латвии (VID) провело следственные действия на пограничном пункте «Терехово», по результатам которых были произведены задержания. Об этом сообщалось в пятницу, 9 апреля, однако не было известно количество задержанных, передает 12 апреля rus.delfi.lv.

Ранее Служба информировала о задержании по подозрению в контрабанде организованной группой работников таможни, полиции и Пограничной службы. Этому предшествовало длительное расследование.

 

 

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В Латвии по подозрению в коррупции были задержаны 29 должностных лиц пограничного пункта «Терехово», 21 из них находится в статусе подозреваемого.
 
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