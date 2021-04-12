Источник материала: UDF



Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

«Откуда у армянской армии эти ракеты [«Искандер]? Этих ракет не должно было быть. Это уже наглядное доказательство. Доказательство военного преступления Армении, и мы хотим ответа, как это смертельное оружие попало в руки Армении. Пока мы не смогли получить ответ, но получим», - сказал Ильхам Алиев.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Алиев заявил, что Баку ждет ответа, откуда у Еревана появились ракеты «Искандер-М» Президент Азербайджана добавил, что ракеты использовали после освобождения Шуши.

Он добавил, что ракеты «Искандер» «были использованы после освобождения Шуши». «У нас есть достаточно информации. Просто мы ждем официального разъяснения», - подчеркнул глава государства.2 апреля агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) продемонстрировало обломки ракет оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», которые, по утверждению азербайджанской стороны, использовались Арменией против Азербайджана в ходе боевых действий в Карабахе осенью 2020 года. Представитель ANAMA заявил, что обнаруженные обломки принадлежат ракете, выпущенной из ракетного комплекса «Искандер-М».В тот же день пресс-секретарь президента РФсказал, что ракеты «Искандер» не применялись в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. «Это [отсутствие применения] было подтверждено», - сказал он. Песков добавил, что Кремль «не располагает информацией», откуда взялись обломки, якобы обнаруженные азербайджанской стороной.