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На северо-западе Москвы застрелили посетителя элитного фитнес-клуба
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
После ссоры с клиентом спортивного центра в комплексе «Алые Паруса» на Авиационной улице, он достал оружие и открыл огонь.
Злоумышленник скрылся.
Предварительно, причиной называют именно конфликт между посетителями.
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Предварительно, причиной называют именно конфликт между посетителями.
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