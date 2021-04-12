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На северо-западе Москвы застрелили посетителя элитного фитнес-клуба

12.04.2021 18:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На северо-западе Москвы застрелили посетителя элитного фитнес-клуба
Иллюстративное фото
Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что убийца пронес в сумке боевой пистолет-пулемет.

После ссоры с клиентом спортивного центра в комплексе «Алые Паруса» на Авиационной улице, он достал оружие и открыл огонь.

Злоумышленник скрылся.

Предварительно, причиной называют именно конфликт между посетителями.
 
 
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Предварительно, причиной называют именно конфликт между посетителями.
 
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