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В Белыничском районе опрокинулся автовоз с новыми Geely
Источник материала: UDF
На месте происшествия / Скриншот с видео ГАИ
Как сообщает пресс-служба могилевской милиции, происшествие случилось в понедельник около 13:50 на 140-м километре автодороги Минск — Могилев.
Автовоз двигался из столицы в сторону Могилева. В какой-то момент 63-летний водитель не справился с управлением. Во время аварии повреждения получили и автовоз, и легковушки.
Водитель не пострадал.
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Автовоз двигался из столицы в сторону Могилева.
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