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В Белыничском районе опрокинулся автовоз с новыми Geely

12.04.2021 18:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Белыничском районе опрокинулся автовоз с новыми Geely
На месте происшествия / Скриншот с видео ГАИ​
В Белыничском районе опрокинулся автовоз Iveco с новыми Geely.

Как сообщает пресс-служба могилевской милиции, происшествие случилось в понедельник около 13:50 на 140-м километре автодороги МинскМогилев.

Автовоз двигался из столицы в сторону Могилева. В какой-то момент 63-летний водитель не справился с управлением. Во время аварии повреждения получили и автовоз, и легковушки.

Водитель не пострадал.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Автовоз двигался из столицы в сторону Могилева.
 
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