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В Москве пропал белорусский политолог Александр Федута

12.04.2021 18:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Москве пропал белорусский политолог Александр Федута
Александр Федута / Из архива Еврорадио​
В Москве пропал белорусский политолог Александр Федута. Об этом сообщает nn.by со ссылкой на его жену Марину Шибко. Сама женщина собирается немедленно вылетать в российскую столицу на поиски мужа, который не выходит на связь.

В Facebook Федута в последний раз был онлайн сегодня около первого часа ночи.

Александру Федуте 56 лет. В 1994—1995 годах был в команде Александра Лукашенко, занимал должность начальника управления общественно-политической информации Администрации президента. В дальнейшем выступал с публицистикой в негосударственных изданиях. Издал книгу «Лукашенко. Политическая биография» (2005). На президентских выборах 2010-го Федута был в команде Владимира Некляева. Его арестовали. Александр Федута признавался политзаключенным и узником совести. В результате осужден на условный срок.

Федута — известный белорусский литературовед.
 
 
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В Facebook Федута в последний раз был онлайн сегодня около первого часа ночи.
 
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