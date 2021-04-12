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Александр Федута / Из архива Еврорадио​

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Москве пропал белорусский политолог Александр Федута В Facebook Федута в последний раз был онлайн сегодня около первого часа ночи.

В Facebook Федута в последний раз был онлайн сегодня около первого часа ночи.56 лет. В 1994—1995 годах был в команде Александра Лукашенко, занимал должность начальника управления общественно-политической информации Администрации президента. В дальнейшем выступал с публицистикой в негосударственных изданиях. Издал книгу «Лукашенко. Политическая биография» (2005). На президентских выборах 2010-го Федута был в команде Владимира Некляева. Его арестовали. Александр Федута признавался политзаключенным и узником совести. В результате осужден на условный срок.Федута — известный белорусский литературовед.