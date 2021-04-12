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В Москве исчез политолог Александр Федута

12.04.2021 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об исчезновении Федуты «Нашей Ниве» сообщила его жена Марина Шибко.

Сама женщина сегодня собирается вылетать в Москву на поиски мужа. Она сказала, что с ним нет связи.

Что Федута делал в Москве и с кем встречался, неизвестно.

Александр Федута — известный белорусский политолог, в свое время работал в команде Александра Лукашенко. 

В 2010-м был в команде Владимира Некляева.
 
 
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Об исчезновении Федуты «Нашей Ниве» сообщила его жена Марина Шибко.
 
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