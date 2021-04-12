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В Москве исчез политолог Александр Федута
Источник материала: Партизан
Об исчезновении Федуты «
Сама женщина сегодня собирается вылетать в Москву на поиски мужа. Она сказала, что с ним нет связи.
Что Федута делал в Москве и с кем встречался, неизвестно.
Александр Федута — известный белорусский политолог, в свое время работал в команде Александра Лукашенко.
В 2010-м был в команде Владимира Некляева.
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Об исчезновении Федуты «Нашей Ниве» сообщила его жена Марина Шибко.
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