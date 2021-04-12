В Москве исчез политолог Александр Федута

Сама женщина сегодня собирается вылетать в Москву на поиски мужа. Она сказала, что с ним нет связи.





Что Федута делал в Москве и с кем встречался, неизвестно.





Александр Федута — известный белорусский политолог, в свое время работал в команде Александра Лукашенко.





В 2010-м был в команде Владимира Некляева.



