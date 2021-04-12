У белорусских мусульман начитается священный месяц Рамадан

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 апр – Sputnik. Духовным управлением мусульман в Беларуси принято решение, что месяц Рамадан в этом году начнется в ночь с понедельника на вторник 13 апреля 2021 года, сообщается на сайте конфессии.

Месяц обязательного поста – священный месяц Рамадан – является одним из пяти столпов ислама. Кроме Рамадана, в исламе есть еще четыре столпа – исповедание единобожия, 5 ежедневных намазов (молитв), религиозный налог в пользу бедных (закят), а также хадж, или паломничество в Мекку.

Священный месяц

Согласно мусульманскому календарю, месяц Рамадан начнется в понедельник, 12 апреля, после захода солнца. Мусульмане будут читать специальные молитвы – в эту ночь читается первый намаз.

По требованиям ислама, во время всего месяца поста верующим запрещено в светлое время суток пить, есть, принимать участие в увеселительных мероприятиях, кроме этого, запрещена супружеская близость. Как и во всех религиях, у мусульман на пост есть послабления – его требования не касаются детей, стариков, беременных женщин, а также тех, кто болен.

Священный месяц Рамадан длится, как правило, 29-30 дней и заканчивается праздником, верующие разговляются – едят вкусные блюда, раздают милостыню и подарки.

Ислам в Беларуси

Ислам в Беларуси является одной из четырех основных конфессий наряду с православием, католицизмом и иудаизмом. По официальным данным, в Беларуси проживают около 30 тысяч человек, исповедующих ислам: 10 тысяч татар, 6,5 тысячи азербайджанцев, по 1,5-2 тысячи узбеков, казахов и туркменов.

Первые татары-мусульмане поселились на белорусских землях более 600 лет назад. В республике действуют 24 мусульманские религиозные общины. Есть 6 мечетей и 3 молитвенных дома, в том числе Соборная мечеть в Минске, официальное открытие которой состоялось 11 ноября 2016 года.