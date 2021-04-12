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Дети в Полоцке настолько суровы, что в футбол играют противотанковой миной

12.04.2021 18:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В субботу в Полоцке детишки выбрали для игры в футбол опасный аналог мяча — противотанковую мину. Нашли ее за жилым домом, сообщает интернет-портал Gorod214.by. К счастью, никто не пострадал.

В Спасском городке трое детей 7—8 лет за жилым домом по ул. Комарова нашли противотанковую мину. Наигравшись ею в футбол, ребята отнесли ее к подъезду жилого дома и оставили на лавочке. Жители дома, заметив мину, вызвали милицию, весь подъезд был эвакуирован, территория оцеплена, а мину забрали саперы из ближайшей войсковой части №5530, которых вызвали сотрудники МЧС. Как оказалось, мина была без взрывателя.

Дети в Полоцке настолько суровы, что в футбол играют противотанковой миной

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В субботу в Полоцке детишки выбрали для игры в футбол опасный аналог мяча — противотанковую мину. Нашли ее за жилым домом, сообщает интернет-портал Gorod214.by. К...
 
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