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Видеофакт. Неизвестный расстрелял посетителя московского фитнес-клуба
Источник материала: Навiны
Вооруженный мужчина пришел в московский фитнесс-клуб на улице Авиационная с огнестрельным оружием и убил на беговой дорожке одного из посетителей.
Видео опубликовал телеграм-канал Baza.
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Вооруженный мужчина пришел в московский фитнесс-клуб на улице Авиационная с огнестрельным оружием и убил на беговой дорожке одного из посетителей.
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