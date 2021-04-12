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«Рак мозга может скрываться от иммунной системы сложными путями, поэтому до сих пор иммунотерапия не работала, — отмечает руководитель исследования. — Однако применение ипатосертиба показало, что рак мозга может становиться уязвимым. Это исследование дает толчок следующим разработкам, которые могут стать революционными в лечении глиобластомы».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый препарат может стать прорывом в лечении рака мозга Британские врачи предупреждают, что результаты пока предварительные.

Экспериментальное лечение значительно улучшило состояние двух пациентов с раком мозга на последней стадии. Причем в одном случае смертельная опухоль исчезла. Британские врачи предупреждают, что результаты пока предварительные, но такая положительная реакция на лечение — редкий случай,The Guardian.Врачи из Института онкологии и Королевской больницы Марсден (Великобритания) пригласили для первой фазы клинических испытаний терапии Ice-Cap десять пациентов с глиобластомой — наиболее распространенной и агрессивной формой рака. Все они получали иммунотерапевтический препарат атезолизумаб (atezolizumab) в сочетании с ипатасертибом (ipatasertib), экспериментальным лекарством, делающим раковые клетки видимыми для иммунной системы.Большинство участников имели опухоль с дефектами в гене Pten. Ипатасертиб блокирует молекулу Akt, которую для роста и распространения используют те типы рака, где не работает ген Pten. Это объясняет, почему пациенты с дефектами Pten лучше остальных реагируют на экспериментальное лечение.У одного из пациентов опухоль в мозге исчезла на снимках и не появляется уже в течение 20 месяцев.