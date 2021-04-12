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Румаса утвердили в Наблюдательный совет Россельхозбанка

12.04.2021 18:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Румаса утвердили в Наблюдательный совет Россельхозбанка
Сергей Румас. Фото Сергея Гудилина
Экс-премьера Беларуси утвердили в Наблюдательный совет Россельхозбанка.

Имя Сергея Румаса, находящегося за пределами Беларуси, появилось в списке членов нового состава наблюдательного совета банка. Он обозначен как представитель Российской Федерации.

«Россельхозбанк» занимает лидирующее положение в финансировании российского АПК, а также входит в ТОП-5 российских банков по совокупному объему выданных кредитов и в тройку лидеров среди крупнейших розничных банков по объему ипотечного кредитования.

Председателем наблюдательного совета банка является Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства России и сын секретаря Совета безопасности России, экс-директора ФСБ (1999-2008) Николая Патрушева.
 
 
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Он обозначен как представитель Российской Федерации.
 
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