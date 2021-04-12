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Сергей Румас. Фото Сергея Гудилина

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Румаса утвердили в Наблюдательный совет Россельхозбанка Он обозначен как представитель Российской Федерации.

Имя, находящегося за пределами Беларуси, появилось в списке членов нового состава наблюдательного совета банка. Он обозначен как представитель Российской Федерации.«Россельхозбанк» занимает лидирующее положение в финансировании российского АПК, а также входит в ТОП-5 российских банков по совокупному объему выданных кредитов и в тройку лидеров среди крупнейших розничных банков по объему ипотечного кредитования.Председателем наблюдательного совета банка является— министр сельского хозяйства России и сын секретаря Совета безопасности России, экс-директора ФСБ (1999-2008)