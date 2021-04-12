Режиссер из Беларуси Дарья Жук снимет сериал для Netflix

Netflix планирует выпускать сериалы для русскоязычной аудитории. По данным издания, популярный стриминг заключил первый контракт со студией 1-2-3 Production, входящей в "Газпром-медиа". Результатом совместного проекта 1-2-3 Production и Netflix станет современная версия "Анны Карениной".





В планах у стриминга также сериал-драма о 90-х, работать над которым будет Дарья Жук и компания "Русское". Над созданием сценария ленты работал Михаил Шприц. Российские видеоплатформы, которым Шприц предлагал ранее идею сериала, ему отказали, отмечает "Коммерсант" со ссылкой на источник.





В числе проектов, которые может осуществить Netflix - сериал от режиссера "Чик" Эдуарда Оганесяна (студия "Водород"). Переговоры идут также с продакшенами "Среда", Star Media и Yellow, Black & White (YBW).





Дарья Жук родилась в белорусской столице в семье журналистов. На учебу уехала в США - выбор пал на Гарвард. После окончания университета Дарья работала на канале HBO, знаменитом выпуском таких сериалов, как "Игра престолов", "Секс в большом городе", "Чернобыль". Жук окончила также высшие режиссерские курсы в Колумбийском университете.





Режиссер известна благодаря работе над фильмом "Хрусталь", который был выбран кандидатом на получение премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" в 2018 году. Картина вошла в топ-3 по кассовым сборам в Беларуси в год выпуска, а в 2019-ом взяла премию "Ника".





Кроме того, Жук выступила в качестве режиссера второго сезона сериала "Содержанки", переняв "эстафету" у Константина Богомолова, работавшего над первой частью.



