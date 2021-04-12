Минфин сообщил о дефолте по облигациям крупного поставщика кондитерских изделий

В 2019 году «Алвеста-М» сообщила о выпуске 5-летних облигаций на 500 тысяч долларов. Впрочем, продать инвесторам весь объем бумаг не удалось.





Эмиссия облигаций была проведена при участии компании «Ласерта», которой Минфин недавно приостановил действие лицензии профучастника рынка ценных бумаг.





В апреле 2020 года компания «Алвеста-М» провела реорганизацию путем выделения из нее ООО «Алвеста-Т», которое вскоре также было реорганизовано путем выделения из него ООО «Алвеста Трейд», без соблюдения процедур замены эмитента облигаций на его правопреемника, установленных законодательством о ценных бумагах, говорится в сообщении Минфина. В конце 2020 года ООО «Алвеста Трейд» было преобразовано в ЗАО «Алвеста Трейд».





Единственным участником «Алвеста-М» является Леонид Бакунович.





«Алвеста-М» не выкупила ценные бумаги в дату, установленную решением о выпуске облигаций, в рамках досрочного приобретения. Поэтому обращение облигаций приостановлено, в отношении «Алвеста-М» инициировано проведение административного процесса за нарушение законодательства о ценных бумагах, сообщил Минфин.





В марте 2021 года Бакунович принял решение о ликвидации компании.





Срок принятия претензий кредиторов — 2 месяца.





Владельцы облигаций «Алвеста-М» вправе представить ликвидатору письменные требования о погашении задолженности перед ними и сообщить в Мингорисполком о долгах компании, чтобы ее нельзя было исключить из Единого госрегистра юрлиц и индивидуальных предпринимателей.





Владельцы облигаций вправе обращаться за выплатами по облигациям первого выпуска «Алвеста-М» как к эмитенту облигаций, так и к ЗАО «Алвеста Трейд».





В случае признания «Алвеста-М» экономически несостоятельным (банкротом) его учредители или руководитель несут субсидиарную ответственность при недостаточности имущества юрлица только в случае, если банкротство вызвано умышленными действиями топ-менеджеров.





Компания «Алвеста-М» была основана в 1993 году как дистрибьютор продуктов питания. Постепенно компания развивалась и через 10 лет открыла собственное производство мучных сладостей, началась фасовка семечек, орехов и специй. Согласно проспекту эмиссии, в 2019 году половина выручки приходилось на производство сушек, баранок и печенья. Треть выручки приносила оптовая торговля другими продуктами питания.



