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Что Беларусь и Азербайджан могут предложить друг другу – Савиных

12.04.2021 19:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Что Беларусь и Азербайджан могут предложить друг другу - Савиных

Александр Лукашенко посетит Азербайджан с двухдневным визитом 13-14 апреля. Как ожидается, они обсудят стратегические вопросы двустороннего сотрудничества. Что именно может быть в повестке дня, рассказал радио Sputnik председатель Постоянной комиссии по международным отношениям белорусского парламента Андрей Савиных.

"Отношения Беларуси и Азербайджана всегда стояли особняком даже в рамках дружественных и приоритетных отношений среди прочих стран СНГ. Беларусь и Азербайджан – страны с успешной государственной традицией, которые сумели за годы независимости сформулировать конструктивную повестку дня и устойчиво укреплять собственный суверенитет, традиции государственности и устойчиво развивать ключевые государственные институты", – отметил Савиных.

По его словам, Беларусь и Азербайджан находятся в разных условиях, но направление развития показывает успешность государственных инициатив обеих стран. При этом отношения проверены и временем, и практикой, а Минск и Баку успешно дополняют друг друга.

"Азербайджан – страна, у которой есть энергоносители. Соответственно, Беларусь – энергодефицитная страна, которой необходимо закупать энергетические товары за рубежом", – сказал Савиных.

Что касается заинтересованности Азербайджана, то есть целый спектр вопросов, где можно совместными усилиями добиваться прогресса. 

© Sputnik / Владимир Трефилов
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"Белорусский инженерный потенциал, научно-технические разработки органично дополняются способностью Азербайджана к работе в условиях Средней Азии и Ближнего Востока", – резюмировал он.

Комментарий председателя Постоянной комиссии по международным отношениям белорусского парламента Андрея Савиных слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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