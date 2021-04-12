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Что Беларусь и Азербайджан могут предложить друг другу – Савиных
12.04.2021 19:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Александр Лукашенко
"Отношения Беларуси и Азербайджана всегда стояли особняком даже в рамках дружественных и приоритетных отношений среди прочих стран СНГ. Беларусь и Азербайджан – страны с успешной государственной традицией, которые сумели за годы независимости сформулировать конструктивную повестку дня и устойчиво укреплять собственный суверенитет, традиции государственности и устойчиво развивать ключевые государственные институты", – отметил Савиных.
По его словам, Беларусь и Азербайджан находятся в разных условиях, но направление развития показывает успешность государственных инициатив обеих стран. При этом отношения проверены и временем, и практикой, а Минск и Баку успешно дополняют друг друга.
"Азербайджан – страна, у которой есть энергоносители. Соответственно, Беларусь – энергодефицитная страна, которой необходимо закупать энергетические товары за рубежом", – сказал Савиных.
Что касается заинтересованности Азербайджана, то есть целый спектр вопросов, где можно совместными усилиями добиваться прогресса.
© Sputnik / Владимир Трефилов
"Белорусский инженерный потенциал, научно-технические разработки органично дополняются способностью Азербайджана к работе в условиях Средней Азии и Ближнего Востока", – резюмировал он.
Комментарий председателя Постоянной комиссии по международным отношениям белорусского парламента Андрея Савиных слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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