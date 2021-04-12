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Для программы "Дороги Беларуси" необходимо более 10,5 млрд рублей

12.04.2021 19:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 апр – Sputnik. Правительство утвердило государственную программу "Дороги Беларуси" на 2021–2025 годы, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

В программу включены две подпрограммы: "Республиканские автомобильные дороги" и "Местные автомобильные дороги".

По первой запланировано за пятилетку провести ремонт и реконструкцию не менее 809,6 километра республиканских автомобильных дорог. При этом несущая способность их дорожного покрытия должна повыситься до 11,5 тонны на ось.

Ставится задача увеличить скоростной режим на протяжении не менее 1789,6 километра республиканских автодорог.

По второй подпрограмме запланирован ремонт, реконструкция и возведение не менее 7000 километров местных автомобильных дорог, из них по новым технологиям – не менее 138 километров.

Как указано, программа разработана для улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования "на основе роста привлечения инвестиций в транспортную инфраструктуру".

Поставлена задача удовлетворить потребности экономики и общества в транспортных связях.

На реализацию программы потребуются более 10,5 миллиардов белорусских рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Утверждена государственная программа по улучшению состояния автомобильных дорог общего пользования, как республиканских, так и местных.
 
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