|
Жительницу Бреста наградили Почетным знаком соотечественника
12.04.2021 19:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
БРЕСТ, 12 апр – Sputnik. Временный поверенный в делах России в Беларуси Петр Фролов вручил брестчанке Наталии Ильницкой "Почетный знак соотечественника", передает корреспондент Sputnik.
"Гражданский подвиг ничем не уступает подвигу ратному, потому что совершает его конкретный человек", – заявил, вручая награду, российский дипломат.
© Sputnik / Виктор Толочко
Петр Фролов и Наталия Ильницкая
Фролов особо отметил, что решение о награждении жительницы Бреста подписал глава МИД России Сергей Лавров.
При этом российский дипломат подчеркнул, что Почетный знак соотечественника – это всего лишь самая малая толика внимания, которую можно оказать Ильницкой за проделанную работу.
"Огромное спасибо за такую высокую награду. Мы, конечно, старались и за два года сделали такую аллею. Это еще незаконченный вариант", – констатировала она.
© Sputnik / Виктор Толочко
Парк памятников в Бресте
Ильницкая заверила, что будет привозить из Польши в Брест столько памятников, сколько сможет найти и спасти от забвения.
© Sputnik / Виктор Толочко
Один из памятников, привезенных из Польши
В 2018 году Ильницкая начала создавать музей под открытым небом "Аллея памяти". Сегодня в экспозиции, которая является единственной на всем постсоветском пространстве, около 20 обелисков. Эти памятники до 2017 года стояли на улицах и площадях польских городов, а затем были снесены по закону "О декоммунизации".
© Sputnik / Виктор Толочко
Экспонаты парка
Все обелиски воинам создавались на деньги жителей польских городов в благодарность за освобождение от немецко-фашистских захватчиков. На сегодня еще четыре обелиска ждут доставки из Польши в Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Создательница музея спасенных памятников советским солдатам удостоилась российской награды за работу по увековечиванию памяти о них.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)