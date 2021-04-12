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Жительницу Бреста наградили Почетным знаком соотечественника

12.04.2021 19:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

БРЕСТ, 12 апр – Sputnik. Временный поверенный в делах России в Беларуси Петр Фролов вручил брестчанке Наталии Ильницкой "Почетный знак соотечественника", передает корреспондент Sputnik.

"Гражданский подвиг ничем не уступает подвигу ратному, потому что совершает его конкретный человек", – заявил, вручая награду, российский дипломат.

© Sputnik / Виктор Толочко
Петр Фролов и Наталия Ильницкая

Фролов особо отметил, что решение о награждении жительницы Бреста подписал глава МИД России Сергей Лавров.

При этом российский дипломат подчеркнул, что Почетный знак соотечественника – это всего лишь самая малая толика внимания, которую можно оказать Ильницкой за проделанную работу.

"Огромное спасибо за такую высокую награду. Мы, конечно, старались и за два года сделали такую аллею. Это еще незаконченный вариант", – констатировала она.

© Sputnik / Виктор Толочко
Парк памятников в Бресте

Ильницкая заверила, что будет привозить из Польши в Брест столько памятников, сколько сможет найти и спасти от забвения.

© Sputnik / Виктор Толочко
Один из памятников, привезенных из Польши

В 2018 году Ильницкая начала создавать музей под открытым небом "Аллея памяти". Сегодня в экспозиции, которая является единственной на всем постсоветском пространстве, около 20 обелисков. Эти памятники до 2017 года стояли на улицах и площадях польских городов, а затем были снесены по закону "О декоммунизации".

© Sputnik / Виктор Толочко
Экспонаты парка

Все обелиски воинам создавались на деньги жителей польских городов в благодарность за освобождение от немецко-фашистских захватчиков. На сегодня еще четыре обелиска ждут доставки из Польши в Беларусь.

 
Теги: Брест
 
 
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Создательница музея спасенных памятников советским солдатам удостоилась российской награды за работу по увековечиванию памяти о них.
 
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