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Румас утвержден членом наблюдательного совета Россельхозбанка как «представитель РФ»
12.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Ранее бывший премьер-министр высказывал готовность поработать с профессиональной командой одного из крупнейших банков России.
Сергей Румас
Как и остальные члены наблюдательного совета, Румас представлен в списке представителем Российской Федерации.
Напомним, что комментируя ранее свой переезд в Киев, бывший глава правительства
— Я сотрудничал с Россельхозбанком еще со времен работы в Белагропромбанке и буду рад поработать с профессиональной командой одного из крупнейших банков России.
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Ранее бывший премьер-министр высказывал готовность поработать с профессиональной командой одного из крупнейших банков России.
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