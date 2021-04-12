Румас утвержден членом наблюдательного совета Россельхозбанка как «представитель РФ»

Источник материала: Салiдарнасць

Ранее бывший премьер-министр высказывал готовность поработать с профессиональной командой одного из крупнейших банков России.

Сергей Румас утвержден членом наблюдательного совета Россельхозбанка, о чем свидетельствует информация на сайте банка.

Как и остальные члены наблюдательного совета, Румас представлен в списке представителем Российской Федерации.





Напомним, что комментируя ранее свой переезд в Киев, бывший глава правительства затронул тему сотрудничества с российским банком:

— Я сотрудничал с Россельхозбанком еще со времен работы в Белагропромбанке и буду рад поработать с профессиональной командой одного из крупнейших банков России.

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