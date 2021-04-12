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В парке Победы 8 мая устроят «Забег отважных»
Источник материала: Tut.by
В парке Победы 8 мая проведут «Забег отважных». Организатор приключенческой гонки Белорусская федерация легкой атлетики уже открыла регистрацию.
— В 2020 году, к сожалению, этот забег не состоялся по эпидемиологическим причинам, а в этом году мы с удовольствием сообщаем, что мероприятие состоится 8 мая в парке Победы!
В гонке три дистанции: 400 метров — для детей от четырех лет, 1200 метров — для детей от 9 до 14 лет, и, наконец, основная, 2100 метров — для бегунов 15 лет и старше. Все дистанции — с препятствиями.
Участие в забеге бесплатное. Для этого нужно подать заявку онлайн: регистрацию закроют, когда наберется лимит участников.
Забеги для детей начнутся с 11.00, для взрослых — с 12.40. Каждый участник на финише получит медаль, абсолютных победителей на дистанциях наградят подарками.
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В парке Победы 8 мая проведут «Забег отважных». Организатор приключенческой гонки Белорусская федерация легкой атлетики уже открыла регистрацию.
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