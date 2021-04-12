В парке Победы 8 мая устроят «Забег отважных»

Источник материала: Tut.by

В парке Победы 8 мая проведут «Забег отважных». Организатор приключенческой гонки Белорусская федерация легкой атлетики уже открыла регистрацию.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В 2020 году, к сожалению, этот забег не состоялся по эпидемиологическим причинам, а в этом году мы с удовольствием сообщаем, что мероприятие состоится 8 мая в парке Победы! Бесплатная регистрация уже открыта, а лимит участников — 2,5 тысячи человек, — говорят организаторы.

В гонке три дистанции: 400 метров — для детей от четырех лет, 1200 метров — для детей от 9 до 14 лет, и, наконец, основная, 2100 метров — для бегунов 15 лет и старше. Все дистанции — с препятствиями.

Участие в забеге бесплатное. Для этого нужно подать заявку онлайн: регистрацию закроют, когда наберется лимит участников.

Забеги для детей начнутся с 11.00, для взрослых — с 12.40. Каждый участник на финише получит медаль, абсолютных победителей на дистанциях наградят подарками.