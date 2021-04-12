|
Совмин утвердил госпрограмму развития электротранспорта до 2025 года
Источник материала: Tut.by
Правительство утвердило Комплексную программу развития электротранспорта на 2021−2025 годы. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 9 апреля 2021 года № 213,
Сообщается, что программа направлена на создание новой области экономического роста на основе формирования отрасли машиностроения — производства электротранспорта и создание условий для увеличения количества используемых транспортных средств на электрической тяге, расширения инфраструктуры электротранспорта и минимизации негативных влияний на экологию.
Согласно постановлению, программа состоит из двух подпрограмм: «Производственно-технологическая база электротранспорта» (цель — создание научных заделов и производственной базы для увеличения количества используемых транспортных средств на электрической тяге в стране) и «Создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта» (цель — создание в стране развитой сети ЭЗС, обеспечивающей предоставление качественных и доступных услуг по зарядке электромобилей, комфортное и беспрепятственное передвижение электромобилей по территории республики, а также соответствующей мировым стандартам).
Программой запланирована реализация ряда мероприятий, среди которых:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Программа направлена на создание новой области экономического роста на основе формирования отрасли машиностроения и создание условий для увеличения количества...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)