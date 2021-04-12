Совмин утвердил госпрограмму развития электротранспорта до 2025 года

Источник материала: Tut.by

Правительство утвердило Комплексную программу развития электротранспорта на 2021−2025 годы. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 9 апреля 2021 года № 213, информирует Национальный правовой интернет-портал.



Фото: Nissan

Сообщается, что программа направлена на создание новой области экономического роста на основе формирования отрасли машиностроения — производства электротранспорта и создание условий для увеличения количества используемых транспортных средств на электрической тяге, расширения инфраструктуры электротранспорта и минимизации негативных влияний на экологию.

Согласно постановлению, программа состоит из двух подпрограмм: «Производственно-технологическая база электротранспорта» (цель — создание научных заделов и производственной базы для увеличения количества используемых транспортных средств на электрической тяге в стране) и «Создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта» (цель — создание в стране развитой сети ЭЗС, обеспечивающей предоставление качественных и доступных услуг по зарядке электромобилей, комфортное и беспрепятственное передвижение электромобилей по территории республики, а также соответствующей мировым стандартам).

Программой запланирована реализация ряда мероприятий, среди которых:

создание опытного экспериментального производства средств электротранспорта;

разработка госстандартов в области электротранспорта, его компонентов и инфраструктуры, гармонизированных с международными и европейскими стандартами и (или) документами;

разработка нормативного правового акта по периодическому техническому освидетельствованию станций зарядных для электротранспорта;

разработка нормативных правовых актов по совершенствованию порядка осуществления государственных закупок и закупок за счет собственных средств колесных транспортных средств с электрическими двигателями, их компонентов, объектов зарядной и сервисной инфраструктуры;

улучшение условий кредитования приобретения электромобилей, реализуемых официальными дилерами физическим лицам на территории Республики Беларусь;

освобождение участников дорожного движения на электромобилях от взимания платы за пользование автомобильными парковками, находящимися в коммунальной собственности.

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