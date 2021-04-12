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Бывшему вратарю «МЮ» забили головой с центра поля. Смотрите, как это было

12.04.2021 19:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Рой Кэрролл был резервным вратарем манкунианцев в начале нулевых, но пропускал при этом редко. Сейчас Кэрроллу 43, он играет в родной Северной Ирландии и пропустил почти с центра поля после удара головой, пишет eurosport.

В матче 30-го тура чемпионата Северной Ирландии между «Глентораном» и «Данганноном» был забит необычный мяч. Нападающий «Гленторана» Рори Доннелли пробил головой с 36 метров — мяч перелетел через бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» Роя Кэрролла и приземлился в ворота.

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