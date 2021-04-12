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В Витебском районе подростки застрелили лебедя из арбалета

12.04.2021 19:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Все произошло в агрогородке Ольгово Витебского района 11 апреля. В милицию обратился местный житель, который увидел, что дети  на озере стреляют в лебедей. Одна из птиц в итоге умерла.

Выяснилось, что восьмиклассники приехали к бабушке одного из мальчиков в гости. Во дворе они нашли арбалет, который принадлежит родителям ребенка. «Они решили проверить его точность на птицах, находившихся в озере. В результате попадания стрелы в шею один из лебедей умер», — сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Обстоятельства происшествия уточняются, правоохранители проводят работу с детьми и их родителями. В отношении взрослых начат административный процесс по ч. 1 ст. 10.3 КоАП (невыполнение обязанностей по воспитанию детей), им грозит штраф в размере до десяти базовых величин, что сейчас составляет 290 рублей.

 

 
 
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Все произошло в агрогородке Ольгово Витебского района 11 апреля. В милицию обратился местный житель, который увидел, что дети  на озере…Читать далее…
 
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