В Витебском районе подростки застрелили лебедя из арбалета

Источник материала: Onliner

Все произошло в агрогородке Ольгово Витебского района 11 апреля. В милицию обратился местный житель, который увидел, что дети на озере стреляют в лебедей. Одна из птиц в итоге умерла.

Выяснилось, что восьмиклассники приехали к бабушке одного из мальчиков в гости. Во дворе они нашли арбалет, который принадлежит родителям ребенка. «Они решили проверить его точность на птицах, находившихся в озере. В результате попадания стрелы в шею один из лебедей умер», — сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Обстоятельства происшествия уточняются, правоохранители проводят работу с детьми и их родителями. В отношении взрослых начат административный процесс по ч. 1 ст. 10.3 КоАП (невыполнение обязанностей по воспитанию детей), им грозит штраф в размере до десяти базовых величин, что сейчас составляет 290 рублей.