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«Гродно Азот», которому светят американские санкции, затеял крупную стройку
Источник материала: Навiны
До 2030 года «Гродно Азот» планирует осуществить 12 проектов по модернизации, а также строительство нового азотного комплекса,
В частности, будут реконструированы два цеха — аммиак-3 и аммиак-4, на которых в последнее время периодически случались аварийные остановки. После модернизации увеличится мощность производства аммиака. Затем в планах предприятия построить агрегат для приготовления раствора карбамида мощностью 1000 тонн в сутки.
В ближайшее время введут в эксплуатацию воздухоразделительные установки нового поколения в цехе метанола, которые заменят старые блоки разделения воздуха, построенные более 40 лет назад. Уже в мае 2021 года откроется комплекс зданий для фасовки карбамида в современную мягкую упаковку.
Модернизация будет идти параллельно со строительством нового азотного комплекса стоимостью 1,3 млрд долларов, который должен увеличить производственные мощности завода вдвое.
В марте новый генеральный директор предприятия Игорь Ляшенко сообщил, что ведутся переговоры с итальянской компанией Tecnimont S.p.A., которая построит азотный комплекс в Беларуси «под ключ».
Этот проект был одобрен белорусским правительством в 2018 году. Планировалось, что комплекс построят к 2025 году за счет привлечения кредитов. Рассматривались китайские и европейские банки, также о финансировании масштабного инвестиционного проекта заявлял и «Беларусбанк».
После ввода в эксплуатацию нового азотного комплекса «Гродно Азот» сможет не только полностью закрыть потребности внутреннего рынка в азотных удобрениях, но и нарастить их экспорт.
Однако в феврале текущего года на встрече с президентом России Александр Лукашенко
«Может у них будет к этому интерес. Не будет — мы сами будем строить этот комбинат. Он нам нужен: спрос на азотные удобрения в мире очень приличный», — отметил Лукашенко.
По его словам, Беларусь намерена компенсировать некоторый спад (примерно 5 млрд кубометров природного газа) в импорте российского природного газа после ввода в эксплуатацию БелАЭС за счет строительства нового азотного комбината в Гродно, намекая, что «Газпром» будет заинтересован в проекте, хотя производство удобрений — непрофильный бизнес крупнейшей российской компании.
26 апреля истекает
Эксперты едины во мнении: если американские санкции будут расширены, они ударят по белорусским предприятиям сильнее, чем европейские.
Также стоит учитывать, что в случае модернизации, у предприятий могут возникнуть проблемы при покупке оборудования и технологий.
Хотя на «Гродно Азоте» уже разрабатываются
«Гродно Азот» принадлежит государству, входит в состав концерна «Белнефтехим» и является одним из крупнейших химических предприятий в СНГ и Восточной Европе. Выпускает азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другие виды химической продукции. 2020 год предприятие закончило с чистым убытком в 85 млн рублей. По словам гендиректора, на финансовые результаты повлияла ситуация на рынке, сложившаяся в условиях пандемии, а также курсовые разницы от переоценки валютных обязательств и «заморозка» цен на азотные удобрения для сельскохозяйственных организаций страны.
Экспорт сократился на 18% в сравнении с 2019 годом. В стоимостном выражении он составил 308 млн долларов. Снижение показателя экспорта связано как со снижением объемов, так и цен.
После президентских выборов 2020 года на «Гродно Азоте» проходила одни из наиболее масштабных
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