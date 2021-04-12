«Гродно Азот», которому светят американские санкции, затеял крупную стройку

До 2030 года «Гродно Азот» планирует осуществить 12 проектов по модернизации, а также строительство нового азотного комплекса, сообщило ОНТ.



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В частности, будут реконструированы два цеха — аммиак-3 и аммиак-4, на которых в последнее время периодически случались аварийные остановки. После модернизации увеличится мощность производства аммиака. Затем в планах предприятия построить агрегат для приготовления раствора карбамида мощностью 1000 тонн в сутки.

В ближайшее время введут в эксплуатацию воздухоразделительные установки нового поколения в цехе метанола, которые заменят старые блоки разделения воздуха, построенные более 40 лет назад. Уже в мае 2021 года откроется комплекс зданий для фасовки карбамида в современную мягкую упаковку.

Модернизация будет идти параллельно со строительством нового азотного комплекса стоимостью 1,3 млрд долларов, который должен увеличить производственные мощности завода вдвое.

В марте новый генеральный директор предприятия Игорь Ляшенко сообщил, что ведутся переговоры с итальянской компанией Tecnimont S.p.A., которая построит азотный комплекс в Беларуси «под ключ».

Этот проект был одобрен белорусским правительством в 2018 году. Планировалось, что комплекс построят к 2025 году за счет привлечения кредитов. Рассматривались китайские и европейские банки, также о финансировании масштабного инвестиционного проекта заявлял и «Беларусбанк».

После ввода в эксплуатацию нового азотного комплекса «Гродно Азот» сможет не только полностью закрыть потребности внутреннего рынка в азотных удобрениях, но и нарастить их экспорт.

Однако в феврале текущего года на встрече с президентом России Александр Лукашенко предложил «Газпрому» участвовать в модернизации «Гродно Азота».

«Может у них будет к этому интерес. Не будет — мы сами будем строить этот комбинат. Он нам нужен: спрос на азотные удобрения в мире очень приличный», — отметил Лукашенко.

По его словам, Беларусь намерена компенсировать некоторый спад (примерно 5 млрд кубометров природного газа) в импорте российского природного газа после ввода в эксплуатацию БелАЭС за счет строительства нового азотного комбината в Гродно, намекая, что «Газпром» будет заинтересован в проекте, хотя производство удобрений — непрофильный бизнес крупнейшей российской компании.

26 апреля истекает отсрочка санкций США в отношении концерна «Белнефтехим» и подведомственных ему предприятий, в том числе и ОАО «Гродно Азот». Суть этих санкций может измениться, и тогда США будут вправе вводить санкции против тех компаний и их собственников, кто проводит хозяйственную деятельность и финансовые операции с попавшими под ограничения белорусскими компаниями.

Эксперты едины во мнении: если американские санкции будут расширены, они ударят по белорусским предприятиям сильнее, чем европейские.

Также стоит учитывать, что в случае модернизации, у предприятий могут возникнуть проблемы при покупке оборудования и технологий.

Хотя на «Гродно Азоте» уже разрабатываются меры на случай введения санкций Евросоюза, об этом еще 12 марта заявил гендиректор предприятия Игорь Ляшенко. По его словам, вопрос должен быть проработан совместно с концерном «Белнефтехим».

«Гродно Азот» принадлежит государству, входит в состав концерна «Белнефтехим» и является одним из крупнейших химических предприятий в СНГ и Восточной Европе. Выпускает азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другие виды химической продукции. 2020 год предприятие закончило с чистым убытком в 85 млн рублей. По словам гендиректора, на финансовые результаты повлияла ситуация на рынке, сложившаяся в условиях пандемии, а также курсовые разницы от переоценки валютных обязательств и «заморозка» цен на азотные удобрения для сельскохозяйственных организаций страны.

Экспорт сократился на 18% в сравнении с 2019 годом. В стоимостном выражении он составил 308 млн долларов. Снижение показателя экспорта связано как со снижением объемов, так и цен.

После президентских выборов 2020 года на «Гродно Азоте» проходила одни из наиболее масштабных забастовок в стране. В результате около 30 сотрудников были уволены . Часть уволенных подала в суд иск по поводу незаконных действий администрации предприятия, но суд в удовлетворении иска отказал.