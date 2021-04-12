«Скорее, это будет работать против власти». Зачем режиму понадобилось дело по факту геноцида в годы войны?

Источник материала: UDF



Лукашенко в Хатыни 21 марта. Фото: president.gov.by

«Организация и финансирование указанных посягательств на суверенитет и территориальную целостность Беларуси осуществляется некоторыми западноевропейскими государствами, причастными в том числе к массовому уничтожению белорусов и представителей иных национальностей в период Великой Отечественной войны и послевоенное время», – отметил генпрокурор.

«Дело будет работать скорее против власти»





Фото: belsat.eu

«Это дело нужно властям, чтобы продолжать спекулировать на теме фашизма и коллаборационизма, усилить репрессии в отношении национального демократического движения. Также есть желание использовать это в качестве пропаганды в отношении Запада, обвинить его в том, что он допустил геноцид в Беларуси и таким образом перевести стрелки от происходящего сегодня в далекое прошлое», – сказал Усов.

«Они решили «забыть», что немаловажную роль в уничтожении белорусского народа еще до войны сыграли коммунистические власти, которые инициировали массовые репрессии», – отметил Усов.

«Не стоит даже думать в направлении, что власти намерены объективно смотреть на историю. Она в очередной раз становится жертвой пропаганды. Этот шаг – продолжение репрессий, которые коснулись общественной, культурной, политической жизни», – считает Усов.

«Я сомневаюсь. Есть, конечно, пример так называемого «победоносия» в России, когда мифология, связанная с Великой Отечественной войной, использовалась для укрепления самой власти. Но эта идеология использовалась в момент пика популярности Путина после аннексии Крыма. В Беларуси же наблюдается тотальный кризис легитимности и электоральной поддержки. Любая идеология выглядит стройной только в случае если власть пользуется хотя бы частичной поддержкой широких слоев населения. В Беларуси такое дело скорее будет работать против власти», – полагает Усов.

«Эта работа нацелена на шумиху»





Фото: svaboda.org

«Вспомнилась народная присказка: вспомнила бабушка, как девкой была. Где же вы раньше были, почему столько времени молчали? Скоро 100 лет войне. Причем кто вспомнил – эти же люди войны не видели. Да и не все их родители войну видели. Конечно, за преступления нужно привлекать к ответственности, но делать это нужно своевременно, чтобы не выглядеть потом в глазах общественности не очень пристойно», – сказал Гриб.

«Эта работа нацелена на шумиху. Власти словно говорят: вы, Запад, к нам плохо относитесь, критикуете, так вот вам информация – наш народ во время войны убивали, грабили, так что вы могли бы нам еще и заплатить компенсацию», – отметил Гриб.

«Не думаю, что здесь можно говорить о каком-то тщательном планировании. Кто-то решил, что это хорошая мысль. Все похоже на сиюминутное решение. Симпатии со стороны общества и молодежи это дело власти не прибавит», – считает Гриб.

не стал скрывать политическую подоплеку дела. Он заявил, что Беларусь в прошлом году столкнулась с «попыткой захвата власти неконституционным путем».поинтересовался у экспертов: чего хотят добиться таким образом власти?Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава)в комментарииотметил, что, по его мнению, возбужденное дело тесно связано с проходящими ныне репрессиями внутри страны.При этом политолог обратил внимание на избирательность белорусских властей.По его мнению, исторические факты власти используют для своих корыстных целей.А может быть, если рассказать молодежи о зверствах во время войны, она больше оценит сделанное нынешней властью и сплотится вокруг нее?Бывший председатель Верховного Советав комментарииотметил, что в обществе старания властей не оценят.По его мнению, власти слишком откровенно намерены использовать уголовное дело в качестве пропаганды против Запада.Но, по его мнению, власти не смогут добиться с помощью дела выгодного для себя результата.