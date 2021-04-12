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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

«В ее «младые годы», да еще и после позорного «возвращения» только и остается, что молчать!», «Мадам Пугачева всегда относилась с пренебрежением к публике. И нечему там завидовать, прожила жизнь во лжи, разврате», «Сергей в чем-то прав, чего же скрывать. Алла теперь живет с семьей и радуется жизни», – отмечали комментаторы.

«Соседов страдает за Аллу Борисовну, давно и безнадежно любит ее, дышать без нее не может. Милостливо разрешила ему зарабатывать на её имени», «Ему до Пугачевой как до Китая! Неудачник-нищеброд, зарабатывает деньги на имени Аллы, а ведь кто-то слушает это», «Завидовать – это грех, а у тебя, неудачника по жизни, в каждом слове черная зависть», «Пугачева – умная тетка и всегда была умной, никогда не лезла в то, в чем не разбирается», «Взрослый человек, хочет покоя, пусть уже отдыхает», – писали пользователи.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россияне в шоке после вопроса о насилии Галкина над Пугачевой Звезда живет в своем шикарном особняке, а то, что происходит за его пределами, ее не беспокоит.

Недавно журналисты поинтересовались у критика, по какой причине многие знаменитости игнорируют важные социальные и политические вопросы. В пример Сергей Васильевич, как это часто происходит, привел. Он объяснил, что звезда живет в своем шикарном особняке, а то, что происходит за его пределами, ее не беспокоит. По мнению Соседова, она слишком хорошо живет, чтобы думать о чем-то подобном.«Галкин ее насилует?» – посмеялся он после размышлений представителей прессы о том, по какой причине острые общественные вопросы также не поднимаются в личном блоге Аллы Борисовны. По мнению, высказывать свою позицию совершенно нормально, но многие артисты не нуждаются в подобном проявлении эмоций.Сергей Васильевич утверждает, что уже давно Алле Пугачевой безразличны и зрители, и то, что происходит в стране. Она слишком богата, чтобы волноваться за кого-то еще. Публика разделилась на два лагеря. Первые утверждали, что в словах критика есть доля истины.Другие же заступились за Аллу Пугачеву.