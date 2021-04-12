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В десятый раз с начала года: в Беларуси с 13 апреля дорожает топливо
12.04.2021 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 апр - Sputnik. Топливо дорожает в Беларуси с 13 апреля, сообщили в концерне "Белнефтехим".
Со вторника цены на топливо будут следующие:
В предыдущий раз цены менялись в прошлый вторник, 6 апреля, до этого – 29 марта, 16 марта, 10 марта, 2 марта, 23 февраля, 16 февраля, 28 января, 21 января.
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С начала 2021 года розничные цены на топливо увеличены в среднем на 4,9 процента, сообщили в профильном концерне.
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