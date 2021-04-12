С 13 апреля снова дорожает автомобильное топливо

Источник материала: Tut.by

С 13 апреля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».



Фото: paulbr75, pixabay.com

С 13 апреля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 80 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 90 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 12 копеек, ДТ — 1 рубль 90 копеек.

— С учетом принимаемых концерном решений, направленных на сдерживание предельного максимального уровня цен на моторное топливо, с начала года розничные цены увеличены в среднем на 4,9 процента, — отметили в «Белнефтехиме».

Это десятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 6 апреля : дизель и бензины подорожали на 1 копейку. Тогда в концерне рассказали, что среднее значение котировок нефти в марте выросло к январю 2021 года на 19,7 процента. А цены на моторное топливо за период с начала года увеличены на 4,3 процента.

Напомним, в 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019-м — 28, годом ранее — 27.

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