Новая работа не только у Румаса. Где сейчас команда экс-премьера?

Источник материала: Onliner

С приходом правительства Румаса в 2018 году многие связывали надежды на экономические реформы. Однако часть идей этой команды не смогла выйти дальше дверей правительства, а в мае 2020 года Лукашенко заявил о планах сформировать новое правительство до президентских выборов. В начале июня прежний состав правительства отправили в отставку. Посмотрели, где теперь команда Румаса.

Что известно о новой работе Румаса

О том, что Румас выдвинут в наблюдательный совет «Россельхозбанка», стало известно 20 марта. На прошлой неделе на сайте банка появился утвержденный список набсовета — и там есть белорусский экс-премьер.





Возглавляет набсовет министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Этот банк выступает ключевым кредитором агропромышленного комплекса России и на 100% принадлежит государству. Напомним, на родине в карьере Румаса был опыт руководства «Белагропромбанком», который тоже числился среди основных кредиторов сельского хозяйства.

Лукашенко говорил, что после отставки Румаса тот собирается заняться бизнесом, но каких-либо подробностей сам экс-премьер не озвучивал.

В этом году 3 февраля появились слухи о задержании Румаса. Также стала поступать информация о задержании банкиров, которые с ним работали ранее. Силовики информацию не комментировали, позже в разговоре с Onliner жена бывшего топ-чиновника Жанна заявила, что это неправда, экс-премьер в отъезде за пределами Беларуси. Спустя некоторое время сам Сергей Румас вышел на связь и подтвердил , что он на свободе и находится за границей.

IT-куратор — в Минскую область, самый молодой вице-премьер — в Администрацию президента

Вместе с Румасом в новое правительство первым вице-премьером назначили Александра Турчина. Он поддерживал цифровизацию, курировал построение IT-страны, выступал за создание в Беларуси Министерства цифровой экономики. В ноябре 2019 года Турчина отправили руководить Минской областью.





Там он взялся за сельское хозяйство и объяснил его важность: «IT-сфера — это, конечно, очень здорово, скажу как ее куратор в прошлом. Но сельское хозяйство не менее значимая отрасль нашего народно-хозяйственного комплекса».

Вместо Турчина на место первого вице-премьера в правительство пришел Дмитрий Крутой. Кстати, он стал самым молодым министром, а потом и самым молодым вице-премьером.





После отставки правительства Румаса перешел на работу в Администрацию президента. Там он был назначен замглавы администрации.

Из нефтехимии в правительство и обратно

Частью команды Румаса в правительстве стал Игорь Ляшенко. Он руководил концерном «Белнефтехим», в правительстве отвечал за промышленность и энергетику, в том числе за переговоры по газу и стройку БелАЭС.





Как раз на время его работы в Совмине пришлись разборки с Россией по поводу грязной нефти, которая притекла по «Дружбе». Еще одним мегапроектом была модернизация обоих НПЗ, но в 2019 году этот челлендж он передал своему преемнику — экс-главе «Беллесбумпрома» Юрию Назарову, который и сегодня работает в правительстве.





Сам же Ляшенко после перерыва вернулся в нефтехимию — на завод «Гродно Азот». Там собираются начать масштабную стройку нового азотного комплекса. Участвовать в проекте, который оценивается в $1,2–1,3 млрд, Лукашенко предлагал «Газпрому».

Игорь Ляшенко на встрече с заводчанами сказал, что, где бы он ни работал, в концерне или в правительстве, «в душе всегда желал вернуться на производство»: «Потому что именно там с 21-летнего возраста состоялся как человек, прежде всего как заводчанин, и сердце мое навсегда прикипело к химической промышленности», — поделился Ляшенко.

Пережил скандал с коровами, но не выпал из обоймы чиновников

В 2018 году Михаил Русый был единственным вице-премьером, кто сохранил свое кресло во время большой рокировки и назначения правительства Румаса. Он курировал сельское и лесное хозяйство и продержался на этом посту с 2012 по 2019 год, был снят 27 марта — на следующий день после поездки Лукашенко в Шкловский район и эмоционального спича об «обосранных коровах».





Но буквально через пару дней, 1 апреля, Русый был назначен помощником президента — инспектором по Могилевской области. С этой должностью он прожил до декабря 2019 года, в том же месяце по президентской квоте был назначен в Совет Республики, где возглавил постоянную комиссию по региональной политике и местному самоуправлению.

На место Русого пришел глава Гомельской области Владимир Дворник.





После роспуска румасовского правительства его отправили в отставку.

Из правительства в Мингорисполком

Вместе с Румасом в правительство назначался Владимир Кухарев. Ему доверили сферы строительства, ЖКХ, транспорта. Продвигал идею ипотечного кредитования, указ об ограничении рентабельности застройщиков в 5%, говорил, что в 2021 году многодетные семьи будут получать жилье уже через год нахождения в очереди.





В Совмине он продержался на пару месяцев дольше Румаса, затем произошла рокировка, и в сентябре 2020 года он поменялся местами с председателем Мингорисполкома Анатолием Сиваком. На этом месте он и сейчас.

Долгожитель среди вице-премьеров

Единственный из вице-премьеров, кто начинал в Совмине с Румасом и остался до этого времени, — это Игорь Петришенко.





Он пришел в правительство из посольства Беларуси в России, которое возглавлял почти 6 лет. В Совмине курирует социальную сферу — образование, здравоохранение, культуру, спорт, а также представляет Беларусь в органах ЕАЭС и СНГ.