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Завтра в Беларуси будут новые цены на топливо
Источник материала: Onliner
С 13 апреля в стране снова дорожает автомобильное топливо,
Вот какими будут розничные цены с 13 апреля:
«С учетом принимаемых концерном решений, направленных на сдерживание предельного максимального уровня цен на моторное топливо, с начала 2021 года розничные цены увеличены в среднем на 4,9 процента», — добавили в «Белнефтехиме».
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С 13 апреля в стране снова дорожает автомобильное топливо, сообщает «Белнефтехим». На этот раз повышение цен на одну копейку происходит с формулировкой: «на...
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