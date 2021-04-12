Завтра в Беларуси будут новые цены на топливо

Источник материала: Onliner

С 13 апреля в стране снова дорожает автомобильное топливо, сообщает «Белнефтехим». На этот раз повышение цен на одну копейку происходит с формулировкой: «на основании мониторинга цен на углеводородное сырье и в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо».

Вот какими будут розничные цены с 13 апреля:

АИ-92 — 1,80 руб.,

АИ-95 — 1,90 руб.,

АИ-98 — 2,12 руб.,

ДТ — 1,90 руб.

«С учетом принимаемых концерном решений, направленных на сдерживание предельного максимального уровня цен на моторное топливо, с начала 2021 года розничные цены увеличены в среднем на 4,9 процента», — добавили в «Белнефтехиме».