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Завтра в Беларуси будут новые цены на топливо

12.04.2021 19:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С 13 апреля в стране снова дорожает автомобильное топливо, сообщает «Белнефтехим». На этот раз повышение цен на одну копейку происходит с формулировкой: «на основании мониторинга цен на углеводородное сырье и в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо».

Вот какими будут розничные цены с 13 апреля:

  • АИ-92 — 1,80 руб.,
  • АИ-95 — 1,90 руб.,
  • АИ-98 — 2,12 руб.,
  • ДТ — 1,90 руб.

«С учетом принимаемых концерном решений, направленных на сдерживание предельного максимального уровня цен на моторное топливо, с начала 2021 года розничные цены увеличены в среднем на 4,9 процента», — добавили в «Белнефтехиме».

 
 
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С 13 апреля в стране снова дорожает автомобильное топливо, сообщает «Белнефтехим». На этот раз повышение цен на одну копейку происходит с формулировкой: «на...
 
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