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В десятый раз с начала года: в Беларуси с 13 апреля дорожает топливо

12.04.2021 20:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Топливо дорожает в Беларуси с 13 апреля, сообщили в концерне "Белнефтехим".





По сложившейся практике, повышение составит 1 копейку: "на основании мониторинга цен на углеводородное сырье и в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен", – пояснили в концерне. Там также добавили, что с начала 2021 года розничные цены на топливо увеличены в среднем на 4,9 процента.

Со вторника цены на топливо будут следующие:

АИ-92-К5-Евро - 1,80 рубля
АИ-95-К5-Евро - 1,90 рубля
АИ-98-К5-Евро - 2,12 рубля
ДТ - 1,90 рубля

В предыдущий раз цены менялись в прошлый вторник, 6 апреля, до этого – 29 марта, 16 марта, 10 марта, 2 марта, 23 февраля, 16 февраля, 28 января, 21 января.
 
 
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Топливо дорожает в Беларуси с 13 апреля, сообщили в концерне "Белнефтехим".
 
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