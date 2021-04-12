В десятый раз с начала года: в Беларуси с 13 апреля дорожает топливо

















По сложившейся практике, повышение составит 1 копейку: "на основании мониторинга цен на углеводородное сырье и в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен", – пояснили в концерне. Там также добавили, что с начала 2021 года розничные цены на топливо увеличены в среднем на 4,9 процента.





Со вторника цены на топливо будут следующие:





АИ-92-К5-Евро - 1,80 рубля

АИ-95-К5-Евро - 1,90 рубля

АИ-98-К5-Евро - 2,12 рубля

ДТ - 1,90 рубля





В предыдущий раз цены менялись в прошлый вторник, 6 апреля, до этого – 29 марта, 16 марта, 10 марта, 2 марта, 23 февраля, 16 февраля, 28 января, 21 января.



