Жуткая авария под Бобруйском: водитель вылетел в окно, машину тушили березовым соком





Легковой автомобиль вылетел с дороги и несколько раз перевернулся. Водителя при этом выбросило в окно, но к счастью, как сообщают очевидцы, он остался жив. Автомобиль задымился, оказавшиеся во время ДТП поблизости люди начали тушить его березовым соком, чтобы предотвратить пожар.





TUT.BY в ГАИ, авария произошла неподалеку от деревни Бибковщина. За рулем Hyundai находился 33-летний бобруйчанин, который не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, из-за чего вылетел в кювет. По предварительной информации, мужчина был трезв. Он госпитализирован с травмами груди, головы и живота. Как сообщилив ГАИ, авария произошла неподалеку от деревни Бибковщина. За рулем Hyundai находился 33-летний бобруйчанин, который не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, из-за чего вылетел в кювет. По предварительной информации, мужчина был трезв. Он госпитализирован с травмами груди, головы и живота.





Onliner.by , что водитель вылетел через заднее стекло, подушки безопасности сработали. Спидометр показывал 135 — 140 км/ч. Очеивдец сообщил, что водитель вылетел через заднее стекло, подушки безопасности сработали. Спидометр показывал 135 — 140 км/ч.







