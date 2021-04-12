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Жуткая авария под Бобруйском: водитель вылетел в окно, машину тушили березовым соком
Источник материала: Партизан
Как сообщают очевидцы в сообществе Вконтакте «Беларусь live», 11 апреля на подъезде к Бобруйску произошла жесткая авария.
Легковой автомобиль вылетел с дороги и несколько раз перевернулся. Водителя при этом выбросило в окно, но к счастью, как сообщают очевидцы, он остался жив. Автомобиль задымился, оказавшиеся во время ДТП поблизости люди начали тушить его березовым соком, чтобы предотвратить пожар.
Как сообщили
Очеивдец сообщил
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Как сообщают очевидцы в сообществе Вконтакте «Беларусь live», 11 апреля на подъезде к Бобруйску произошла жесткая авария.
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