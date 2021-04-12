ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В прошлом году 1165 белорусов попросили статус беженца в странах ЕС

12.04.2021 20:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В прошлом году 1165 белорусов попросили статус беженца в странах ЕС (в 2019-м было 935 человек).



Это следует из опубликованной европейской статистики. Больше всего граждан Беларуси попросило статус беженца в Польше — 385 человек. В Германии их было 140, во Франции — 100, в Нидерландах и Швеции — по 85, в Литве — 80, в Чехии — 60. Также в списке — Бельгия, Латвия, Испания, Италия, Дания, Австрия, Ирландия, Люксембург, Финляндия.

Почти половина беженцев из Беларуси — молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. Из 1165 человек 745 — мужчины.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлом году 1165 белорусов попросили статус беженца в странах ЕС (в 2019-м было 935 человек).
 
Новости дня
Новости разные
 
Завтра в Беларуси будут новые цены на топливо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by