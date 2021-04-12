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Будет модной и через 10 лет. Какую плитку выбрать для ремонта в доме?
Источник материала: ОНТ
При выборе плитки для отделки помещения нужно понимать, что ее не получится часто менять, следуя моде. Поэтому лучше сделать ставку на те модели, которые останутся актуальными долго.
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При выборе плитки для отделки помещения нужно понимать, что ее не получится часто менять, следуя моде. Поэтому лучше сделать ставку на те модели, которые останутся...
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