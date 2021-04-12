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Будет модной и через 10 лет. Какую плитку выбрать для ремонта в доме?

12.04.2021 20:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Будет модной и через 10 лет. Какую плитку выбрать для ремонта в доме?

При выборе плитки для отделки помещения нужно понимать, что ее не получится часто менять, следуя моде. Поэтому лучше сделать ставку на те модели, которые останутся актуальными долго.

  1. Метлахская плитка появилась еще в XIX веке. Технология обработки у нее особая – она не имеет глазурованного слоя и обжигается при очень высокой температуре. В настоящее время метлах используют как вне дома (из-за морозоустойчивости), так и в интерьерах – от коридора и отделки крыльца до санузла. С деревом и камнем – самые удачные сочетания.

    dekoriko.ru
  2. Имитация камня. Под натуральный камень прекрасно маскируется керамогранит. Выбирайте плитку под мрамор, если хотите роскошный интерьер. Такая плитка нейтрального цвета (серый, белый, черный) особенно благородно смотрится на полу и стенах. Глянцевая полировка сделает покрытие еще более эффектным.

    dekoriko.ru
  3. Под дерево. Когда дело касается интерьера вне времени, беспроигрышный вариант – имитация природных фактур. Репутацию качественного и дорогого отделочного материала дерево заработало давно. Оно органично вписывается в любой стиль: от лофта до классики. Современный керамогранит воспроизводит в точности фактуру натурального дерева как на ощупь, так и визуально.

    homebuilding.ru
  4. «Кабанчик». Уже несколько десятилетий эта прямоугольная плитка не теряет актуальности. Она прекрасно подходит под любой стиль и выкладывается со смещением на манер кирпича. Зоны ее применения – санузел и кухня.

    dizainkyhni.com
  5. Под бетон. Этот материал существует вне трендов и вписывается во многие стили – минимализм, лофт, индастриал, хай-тек, а может, просто ультрасовременный интерьер с нотками брутальности. Керамогранит заменит настоящий бетон, и от оригинала невозможно будет отличить. К тому же, такую плитку выпускают разного цвета – от сочного желтого до нейтрального серого.

    beton-house.com
  6. Квадратная плитка знакома многим и подходит для любого стиля и помещения. Такую плитку можно выкладывать вразбежку или по диагонали, смешивать несколько узоров и цветов. А вот способ создать вау-эффект – к нейтральной по цвету классической плитке подобрать контрастную затирку.

    proplitku.by    По материалам www.ivd.ru.

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При выборе плитки для отделки помещения нужно понимать, что ее не получится часто менять, следуя моде. Поэтому лучше сделать ставку на те модели, которые останутся...
 
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