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Лошадь защитила наездника от коровы и восхитила всех (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео, в котором видно, как лошадь защищает своего наездника от коровы, опубликовал
В ролике лошадь не разрешает корове приблизиться к мужчине, в руках у которого ее теленок. Корова проявляет настойчивость, но лошадь непреклонна. Она закрыла путь к человеку, чтобы тот мог завершить необходимые процедуры спокойно.
Комментаторы были восхищены поведением лошади: «Это круто!», «Лошади и собаки – лучшие друзья человека», «Это инстинкт. Однажды, когда я был маленьким, меня тоже защищала лошадь, когда я содрал кожу с колена», «Мне нужна лошадь», – писали пользователи Сети.
Фото: Pixabay.com
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Видео, в котором видно, как лошадь защищает своего наездника от коровы, опубликовал ridus.ru. В ролике лошадь не разрешает корове приблизиться к мужчине, в руках у...
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