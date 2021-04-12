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Лошадь защитила наездника от коровы и восхитила всех (ВИДЕО)

12.04.2021 20:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лошадь защитила наездника от коровы и восхитила всех (ВИДЕО)

Видео, в котором видно, как лошадь защищает своего наездника от коровы, опубликовал ridus.ru.

В ролике лошадь не разрешает корове приблизиться к мужчине, в руках у которого ее теленок. Корова проявляет настойчивость, но лошадь непреклонна. Она закрыла путь к человеку, чтобы тот мог завершить необходимые процедуры спокойно.

Комментаторы были восхищены поведением лошади: «Это круто!», «Лошади и собаки – лучшие друзья человека», «Это инстинкт. Однажды, когда я был маленьким, меня тоже защищала лошадь, когда я содрал кожу с колена», «Мне нужна лошадь», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

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Видео, в котором видно, как лошадь защищает своего наездника от коровы, опубликовал ridus.ru. В ролике лошадь не разрешает корове приблизиться к мужчине, в руках у...
 
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