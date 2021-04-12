Источник материала: ОНТ

ЧП в Париже! Неизвестный открыл стрельбу у центра по вакцинации. Погиб мужчина, ранения получила женщина – сотрудница службы безопасности больницы.

Злоумышленник сделал около шести выстрелов и скрылся на мотоцикле. Сейчас он в розыске. Пока причины и обстоятельства происшествия неизвестны. Сейчас стражи порядка в качестве основной версии рассматривают сведение счётов. Сама больница принадлежит французскому отделению Международного Красного Креста. На данный момент это центр вакцинации от COVID-19.

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