ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Париже неизвестный открыл стрельбу у центра по вакцинации

12.04.2021 20:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Париже неизвестный открыл стрельбу у центра по вакцинации

ЧП в Париже! Неизвестный открыл стрельбу у центра по вакцинации. Погиб мужчина, ранения получила женщина – сотрудница службы безопасности больницы. 

Злоумышленник сделал около шести выстрелов и скрылся на мотоцикле. Сейчас он в розыске. Пока причины и обстоятельства происшествия неизвестны. Сейчас стражи порядка в качестве основной версии рассматривают сведение счётов. Сама больница принадлежит французскому отделению Международного Красного Креста. На данный момент это центр вакцинации от COVID-19.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЧП в Париже! Неизвестный открыл стрельбу у центра по вакцинации. Погиб мужчина, ранения получила женщина – сотрудница службы безопасности больницы. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В десятый раз с начала года: в Беларуси с 13 апреля дорожает топливо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by